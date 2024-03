PR-Experte meint: Samantha Markle lässt Meghan nicht in Ruhe

Die Verleumdungsklage von Samantha Markle (59) gegen ihre Halbschwester Herzogin Meghan (42) wurde vor wenigen Tagen vor Gericht für nichtig erklärt. Weil die Autorin es nicht geschafft habe, nachzuweisen, dass die Royal sich wirklich der Verleumdung schuldig gemacht hatte, soll der Fall auch nicht mehr vor Gericht gehen. Doch der PR-Experte Ryan McCormick ist sicher, dass Samantha nicht lockerlassen wird. "Dass die Herzogin eine Verleumdungsklage gewonnen hat, mag ihr einen öffentlichen Prozess erspart haben, bedeutet aber nicht, dass ihre Halbschwester in nächster Zeit verschwinden wird", betont er gegenüber The Mirror und erklärt: "Unabhängig davon, was das Gericht sagt, glaubt Samantha wahrscheinlich, dass sie im Recht war. [...] Ich glaube nicht, dass die beiden in nächster Zeit Frieden schließen werden."

Auch vor Gericht könnte Samantha noch nicht fertig sein. Wie Anwältin Neama Rahmani im Gespräch mit Us Weekly erklärte, gibt es eine Möglichkeit, den Fall erneut vor Gericht zu bringen: "Samantha kann also nur in Berufung gehen, wenn sie weitermachen will. Wenn das Berufungsgericht die Entlassung aufhebt, könnte sie den Fall vor dem Gericht wieder aufnehmen. Die Berufung wird Tausende oder Zehntausende von Dollar kosten." Ob die US-Amerikanerin trotz des Risikos erneut zu scheitern bereit ist, dieses Geld in die Hand zu nehmen, ist allerdings fraglich.

Die Richterin Charlene Honeywell hatte zuvor in einer 58-seitigen Erklärung klargemacht, dass der Fall keiner weiteren Verhandlung bedarf. Samantha habe "es versäumt", ihren Vorwurf, Meghan habe sie verleumdet, indem sie behauptete, als Einzelkind aufgewachsen zu sein, nachzuweisen. Auch die Anschuldigung, die Ehefrau von Prinz Harry (39) habe in dem kontroversen Interview mit Oprah Winfrey (70) "nachweislich falsche und böswillige Lügen" über ihre Halbschwester erzählt, sei nicht ausreichend dargelegt worden. Es gebe also keinen Grund, dem weiter nachzugehen.

Twitter / Samantha Markle Samantha Markle, Halbschwester von Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan in London

