Ständige Streitereien: Jessica Alba und Tochter in Therapie

Jessica Alba (42) teilt ganz offen, dass sie und ihre Töchter zur Therapie gehen. Die Schauspielerin hält das für einen guten Weg, um Missverständnisse und Unstimmigkeiten aus dem Weg zu schaffen. "Ich gehe zur Therapie, damit ich mit Menschen, mit denen ich nicht immer einer Meinung bin, freundlicher umgehen kann, denn ich möchte glücklich sein", erklärt sie im Interview mit dem Magazin Real Simple. Dass auch ihre beiden Mädels Honor und Haven regelmäßig an den Sitzungen teilnehmen, habe sich vor ein paar Jahren während einer schwierigen Mutter-Tochter-Phase mit der Älteren ergeben. "So will ich nicht leben", dachte sich Jessica und gab der damals Elfjährigen die Chance, ebenfalls teilzunehmen.

Die Dreifachmutter erinnert sich zurück an die Zeit, in der sie und Honor sich ständig über unnötige Dinge gestritten haben: "Ich wollte nicht, dass wir einen Keil zwischen uns treiben. Wenn ich als Mutter etwas sage, wird sie es als Streit oder als meinen Versuch, sie zu kontrollieren, auffassen". Jessica habe sich nach jemandem umgeschaut, der Dinge anders als sie erkläre. Ihrer Tochter habe sie damals die Therapie vorgeschlagen und gesagt: "Ich möchte dir ein besserer Elternteil sein und dies ist dein Forum, in dem du über alles reden kannst, was dir auf die Nerven geht, was ich tue." Die gemeinsamen Sitzungen haben ihnen letztendlich geholfen und ihr Verhältnis verbessert. Jessica habe ihre Fehler gesehen, verstanden und aufgearbeitet und Honor habe mitbekommen, dass ihre Mutter "nicht der Bösewicht" ist.

Auch wenn nicht immer alles auf Anhieb glattläuft – was vollkommen normal ist – leben Jessica und ihre Liebsten ein glückliches Familienleben. Hin und wieder teilt die "Die Fantastischen Vier"-Darstellerin ein paar Augenblicke, die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Cash Warren (45) und den drei Kids erlebt, bei Instagram. Im Januar feierten sie den sechsten Geburtstag ihres Sohnes in Disneyland. Die Fans bekamen verschiedene Schnappschüsse von Achterbahnfahrten oder der Familie vor dem berühmten Traumschloss zu sehen.

Instagram / jessicaalba Jessica Alba, Schauspielerin

Instagram / jessicaalba Jessica Alba, Schauspielerin, mit ihrer Familie

