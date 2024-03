Süßer Post: Eva Mendes bedankt sich bei Ehemann Ryan Gosling

Eva Mendes (50) und Ryan Gosling (43) wirken wie ein echtes Traumpaar! Obwohl sie beide ein fester Bestandteil des Showgeschäfts sind, finden sie scheinbar immer wieder die Zeit, sich gegenseitig zu unterstützen. Vor wenigen Wochen reiste Eva als Gast zur Dolce & Gabbana-Fashionshow nach Italien. Auf Instagram teilt die Schauspielerin jetzt ein Rückblick-Video von ihrem Trip. Ihren Beitrag nutzt sie zusätzlich als Anlass, um sich bei ihrem Liebsten zu bedanken. In der Bildunterschrift schreibt sie emotional: "Mein Mann hat mir diesen Trip ermöglicht! Er hat zu Hause die Stellung gehalten, damit ich ein paar Tage lang 'La Dolce Vita' genießen konnte!"

Doch nicht nur Ryan unterstützt seine Eva. Auch der Schauspieler kann sich auf seine Frau verlassen. Zu der diesjährigen Oscarverleihung begleitete Eva den Barbie-Darsteller zwar nicht auf den roten Teppich. Dafür war die Schauspielerin jedoch hinter den Kulissen an seiner Seite. Auf Instagram postete sie Schnappschüsse aus Ryans Umkleidekabine. Darauf posiert sie lässig in seinem Bühnen-Outfit. "Du hast Ken zu den Oscars gebracht, Ryan Gosling. Jetzt komm nach Hause, wir müssen die Kinder ins Bett bringen", schrieb sie scherzend.

Unter Evas aktuellem Post findet ihre Dankesnachricht an Ryan jedoch nur wenig Beachtung von den Fans. Die Nutzer diskutieren viel mehr über ihr Outfit. In dem Video trägt sie ein transparentes, gepunktetes Kleid von Dolce & Gabbana. Der klassische Look kommt bei den Fans jedoch überhaupt nicht gut an. "Du bist wunderschön, aber dieser Stil ist schrecklich", macht ein Nutzer deutlich. "Du bist so schön, aber du brauchst einen besseren Stylisten", stimmt ein weiterer User zu.

