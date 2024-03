Ryan Gosling für Oscar nominiert: Wo steckte Partnerin Eva?

Ryan Gosling (43) musste auf dem roten Teppich bei den Oscars auf die Gesellschaft seiner Partnerin Eva Mendes (50) verzichten – obwohl er in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" nominiert war. Die Schauspielerin stand ihm stattdessen hinter den Kulissen zur Seite. Auf Instagram veröffentlichte sie ein paar Backstage-Fotos, auf denen sie unter anderem vor der Garderobe des Barbie-Darstellers posiert. Für einen Schnappschuss schlüpfte sie aber auch in den pinkfarbenen Anzug ihres Mannes, in dem er seinen Hit "I'm Just Ken" zum Besten gab. "Du hast Ken bis zu den Oscars gebracht. Jetzt komm' nach Hause. Wir müssen die Kinder ins Bett bringen", scherzte Eva.

Eva und Ryan zeigen sich ohnehin nur selten zusammen in der Öffentlichkeit – und das, obwohl sie seit 13 Jahren ein Paar sind. Zuletzt hatten sie sich 2012 bei der Premiere ihres gemeinsamen Films "The Place Beyond The Pines" zusammen auf dem roten Teppich gezeigt. Dieser Auftritt bleibt aber wohl auch in Zukunft ein Einzelfall. "Wir machen diese Dinge nicht zusammen", hatte die 50-Jährige erst im vergangenen Jahr klargestellt. Gegen einen weiteren Film mit ihm an ihrer Seite hätte sie jedoch nichts einzuwenden.

Statt der Mutter seiner beiden Kinder hatte Ryan bei den Oscars ein paar andere Familienmitglieder mit im Schlepptau. Er posierte erst allein und dann mit seiner Mutter Donna und seiner Schwester Mandi. Mit Letzterer schlenderte der 43-Jährige später auch Hand in Hand durch das Getümmel der Veranstaltung.

Anzeige

Instagram / evamendes Eva Mendes vor Ryan Goslings Oscar-Kabine

Anzeige

Getty Images Ryan Gosling und seine Familie bei den Oscars 2024

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de