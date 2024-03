Vor neuem Freund: Katie Price rechnet mit Ex-Partnern ab!

Katie Price (45) macht ihrem Ärger Luft! Bei einem Event des Newsportals Goss.ie präsentiert sich die Beauty total verliebt mit ihrem neuen Freund John Joe Slater auf dem roten Teppich. Ungeachtet dessen, dass ihr Herzblatt direkt neben ihr steht, lässt Katie es sich nicht nehmen, knallhart mit ihren Ex-Freunden abzurechnen. In einem Interview wird die 45-Jährige gefragt, was sie ihrem früheren Ich denn heute für Ratschläge erteilen würde. Nach kurzem Überlegen legt die Brünette direkt los: "Ich wäre nicht mit all den Männern zusammen gewesen, mit denen ich zusammen war." Bestimmt fügt sie hinzu: "Männer haben mein Leben ruiniert."

Damit ist natürlich nicht ihr Auserwählter JJ gemeint. Katie entschärft die Situation prompt und sagt: "Aber jetzt habe ich einen Guten getroffen." Doch als die Frage aufkommt, ob nicht auch gescheiterte Beziehung zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung beitragen, fängt sie erneut an auszuteilen: "Nein! Sie haben mich zerstört." Ein gutes Haar ließ die Brünette dann doch noch an ihren Ex-Partnern: "Aber ich habe wenigstens tolle Kinder [von ihnen]."

Und was ist in ihrer neuen Beziehung anders als zuvor? "Ich glaube, ich habe mich einfach unsicher in Beziehungen gestürzt, aber jetzt weiß ich, was ich wirklich will", erklärt Katie im Interview gegenüber dem Newsportal und betont freudestrahlend: "Ich habe nicht einmal nach jemandem gesucht und er ist aufgetaucht, also ist es einfach perfekt." Noch ist ihre Beziehung zu dem "Married At First Sight"-Star ganz frisch: Erst vor einigen Wochen bestätigte die Britin die neue Liebe.

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Model

Anzeige

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de