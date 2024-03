"Bauer sucht Frau"-Star Mathias Bittner erwartet Nachwuchs

Mathias Bittner wird erneut Papa! Der Landwirt hatte 2021 bei Bauer sucht Frau die große Liebe gesucht – jedoch ohne Erfolg. Lange musste der zweifache Papa jedoch nicht traurig sein: Anfang 2022 gab er in den sozialen Medien preis, wieder in festen Händen zu sein. Nun macht er weitere zuckersüße Neuigkeiten öffentlich: Mathias wird zum dritten Mal Vater! Das verkündet der Schweinemäster jetzt mit einem kurzen Clip auf Instagram.

In dem Video sind mehrere Schnappschüsse zu sehen, auf denen Matzes Freundin stolz ihre runde Körpermitte präsentiert und glücklich in die Kamera strahlt. Einen Hinweis darauf, wie weit die Schwangerschaft schon fortgeschritten ist, gibt er auch: Auf dem Babybauch ist eine Batterie aufgemalt, darüber steht: "Lädt... 78 Prozent." Zudem ist zu erkennen, dass die beiden sich sichtlich auf ihren Nachwuchs freuen. Dazu schreibt er: "Überraschung". In den Kommentaren drücken bereits zahlreiche Fans ihre Begeisterung über die niedlichen Neuigkeiten aus. "Das ist ja super. Ich freue mich sehr für euch", schreibt ein Fan, während ein anderer kommentiert: "Das freut mich sehr für euch. Herzlichen Glückwunsch und eine schöne Kugelzeit."

Vor rund zwei Jahren verkündete der Kuppelshow-Kandidat, dass er eine neue Partnerin an ihrer Seite hat. Damals postete Mathias ein Foto, das ihn beim Händchenhalten mit einer Frau zeigte. Rund vier Monate später kam er in einem Interview aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Ich bin seit über vier Monaten in einer festen Beziehung und sehr glücklich. Wir haben uns ineinander verliebt", erklärte er im Interview mit RTL.

Instagram / matzemachts87 Eileen, Partnerin von Mathias Bittner

Instagram / matzemachts87 Mathias Bittner, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer, mit seiner Freundin

