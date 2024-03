Ben Affleck, J.Lo und Co.: Star-Alarm beim Spiel der Lakers!

Starauflauf beim Spiel der Lakers! Am Samstagabend verfolgte Jennifer Lopez (54) zusammen mit ihrem Ehemann Ben Affleck (51) und dessen Sohn Samuel (12) das Basketballspiel. Von ihren Plätzen am Spielfeldrand aus konnten sie das spannende Match beobachten: Nach einigen Pannen kurz vor Spielende besiegten die Golden State Warriors das Gastgeberteam. Während die "On The Floor"-Interpretin mit ihren auffälligen Glitzerstiefeln einige Blicke auf sich zog, schlüpfte Ben in ein lässiges Holzfällerhemd und wählte wie sein Sohn eine Cap als Kopfbedeckung.

Doch nicht nur Jennifer und Ben nutzten den Samstagabend, um das Sportevent zu genießen: Auch The Kardashians-Bekanntheit Kim Kardashian (43) besuchte zusammen mit ihrem ältesten Sohn Saint West (8) das Spiel der Los Angeles Lakers. Das Mutter-Sohn-Duo nahm ebenfalls am Spielfeldrand Platz. Für das Spiel wählte Kim ein schlichtes weißes T-Shirt und eine schwarze Lederhose, während sich ihr Sohn in einem Lakers-Trikot zu seinem Team bekannte.

Wie sportbegeistert Kims Sohnemann ist, wurde auch kürzlich wieder klar, als der Promispross in das Basketballteam seiner Schule aufgenommen wurde. "Saint hat es ins All-Star-Team geschafft. Sie haben gewonnen und er hat so gut gespielt!", verkündete die 43-Jährige stolz in ihrer Instagram-Story. Das Video zeigte Saint beim Dribbeln auf dem Feld und beim Treffen eines Korbes. Doch der Kleine ist auch an anderen Sportarten interessiert: Immer wieder besucht er zusammen mit seinen Eltern Fußballspiele auf der ganzen Welt. Vor wenigen Wochen wurde ihm dann eine große Ehre zuteil: Saint durfte gemeinsam mit der Fußballlegende Lionel Messi (36) bei dem Spiel LA Galaxy gegen Inter Miami auf den Rasen einmarschieren!

Getty Images Kim Kardashian und Saint West, März 2024

Instagram / kimkardashian Saint West und Lionel Messi

