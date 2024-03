Radikale Veränderung: Melody Haase hat 30 Kilo abgenommen

Melody Haase (30) präsentiert voller Stolz ihren neuen Körper, denn das Reality-TV-Sternchen hat in den vergangenen Monaten rund 30 Kilo abgenommen. Im Gespräch mit Bild plaudert sie über ihre krasse Verwandlung: "Dass ich so viel abgenommen habe, ist mir tatsächlich erst aufgefallen, als Menschen wahnsinnig verdutzt reagiert haben, wenn sie mich getroffen haben." Die einstige DSDS-Kandidatin wiegt inzwischen 56 Kilogramm, zuvor habe sie 85 Kilogramm auf die Waage gebracht. Ihre Mutter "sei teilweise besorgt [gewesen], weil [sie] ja plötzlich so viel abgenommen hätte."

Im Interview verrät die 30-Jährige, dass sie ihre Essgewohnheiten umgestellt habe, um ihr Ziel zu erreichen. "Ich habe vor meiner Ernährungsumstellung immer gegessen, worauf ich Lust hatte und das war leider oft Fast Food. Döner, Burger, Mac and Cheese", erinnert sich Melody. Die Ex-Freundin von Diogo Sangre (29) betont, dass sie keine Kalorien zählt, aber darauf achtet, welche Nahrung sie zu sich nimmt. Melody verzichtet auf süße Getränke und Schokolade und greift stattdessen zu viel Obst, Gemüse und anderen gesunden Snacks.

Der Gewichtsverlust ist nicht die einzige optische Veränderung bei der Sängerin: Vor wenigen Tagen präsentierte Melody sich mit einer neuen Mähne! Ihre pechschwarzen Haare ließ Melody sich blond färben und sorgte somit für einen echten Wow-Moment. Ihre Fans zeigten sich begeistert und kommentierten unter ihren Instagram-Beiträgen fleißig: "Die neuen Haare stehen dir einfach so, so gut" und "Sehr ungewohnt, aber auch sehr schön geworden. Steht dir sehr gut. Siehst frischer aus."

Anzeige

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Influencerin

Anzeige

Instagram / melodyraabbit Melody Haase mit blonden Haaren, März 2024

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de