Insider meint: Prinzessin Kate wird über Erkrankung sprechen

Wird Prinzessin Kate (42) etwa doch einige Einzelheiten preisgeben? Im Januar musste sich die Ehefrau von Prinz William (41) einer Operation am Bauch unterziehen. Seitdem hat sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und wird ihre Aufgaben vermutlich erst nach Ostern wieder aufnehmen. Die Gründe für den Eingriff sind nicht bekannt. Doch das könnte Kate wohl bald selbst ändern: Wie eine palastnahe Quelle gegenüber The Times ausplaudert, könnte die Prinzessin von Wales vorhaben, einige Details zu ihrer Erkrankung zu verraten: "Sie sind am offensten, wenn sie mit der Öffentlichkeit interagieren und ich kann mir gut vorstellen, dass die Prinzessin ihre Genesung auf einer Veranstaltung besprechen würde."

Der Insider ist sich sicher: "Wenn sie es tun würde, würde sie es auf diese Weise tun." Und auch ein weiterer Informant ist davon überzeugt, dass sich die dreifache Mama früher oder später dazu entschließen wird, die Öffentlichkeit über die Hintergründe des medizinischen Eingriffs aufzuklären: "Sie wird klar und offen sein wollen, aber sie wird es tun, wenn sie sich bereit dafür fühlt. Ich gehe davon aus, dass das ihr Instinkt ist und sie sich dazu entscheiden wird, offen darüber zu sprechen."

Kates lange Abwesenheit sorgte für einige Verschwörungstheorien – unter anderem warf der Komiker John Oliver scherzhaft in den Raum, dass sie bereits tot sein könnte. Dass diese Theorien entstehen, kommt unter anderem daher, dass sich der Palast in absolutes Schweigen hüllt, was die Genesung von Kate angeht. Wie ein Insider kürzlich gegenüber Us Weekly berichtete, habe selbst Kates Personal sie seit dem medizinischen Eingriff nicht mehr zu Gesicht bekommen: "Einige von Kates leitenden Angestellten konnten sie weder sehen noch mit ihr sprechen und sie wussten nicht einmal von der Operation, bevor sie angekündigt wurde, sodass sie davon überrascht wurden." Laut ihm wissen "nur ein paar Leute", wie es ihr wirklich geht.

Getty Images Prinzessin Kate, November 2023

Getty Images Prinzessin Kate, Oktober 2023

