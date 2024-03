Mehr als 60 Stück: Das sind die Tattoos von Harry Styles!

Harry Styles (30) sorgt nicht nur mit seiner Musik und seinen Schauspielkünsten für Aufmerksamkeit, auch seine Tattoos sind ein echter Hingucker. Davon hat er mittlerweile mehr als 60 Stück. Jetzt spricht Star-Tätowierer Kevin Paul mit OK! Magazine über die Motive und einige Bedeutungen, die hinter der Körperkunst des Sängers stecken. Er selbst durfte auch schon einige Motive auf Harry verewigen, nachdem kein Geringerer als Ed Sheeran (33) die beiden einander vorgestellt hatte. Dabei habe er gemerkt, dass die meisten von Harrys Tattoos nicht wohlüberlegt, sondern eher Entscheidungen in letzter Minute waren: "Er änderte ständig seine Meinung darüber, was er sich stechen lassen wollte."

Das vermutlich bekannteste Tattoo trägt Harry über seinem Bauch – einen großen Schmetterling. Welche Bedeutung das Motiv tatsächlich hat, bestätigte der "As It Was"-Interpret nie, es gibt jedoch zwei Theorien. Einige Fans glauben, es sei ein Tribut an seine Großmutter, andere wiederum sagen, es würde für seine eigene Wandlung stehen. Des Weiteren befinden sich auf Harrys Oberkörper zwei Schwalben sowie der Schriftzug "17 black". Letzteres ließ er sich stechen, nachdem er in Australien Geld verspielt hatte. "Also dachte er: Das nehme ich als Zeichen, es nicht wieder zu tun", berichtet Kevin.

Während die meisten seiner Motive zufällig erscheinen mögen, hätten sie aber doch sentimentale Bedeutungen, wie unter anderem die Zahlen 1957 und 1967 – die Geburtsjahre seiner Eltern. Auf seinen Schultern sind die Buchstaben "A" und "G" zu finden, die Anfangsbuchstaben seiner Mutter Anne und Schwester Gemma. Die meisten Tattoos befinden sich allerdings auf den Armen des Grammy-Gewinners. Darunter sind ein Piratenschiff, ein anatomisches Herz, das Logo des NFL-Teams Green Bay Packers sowie ein großer Adler. Doch auch seine Beine ließ sich Harry tätowieren. So stehen beispielsweise auf seinen Knien die Worte "Oui", "Non", "Si" und "No", die wohl für seine Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen, stehen könnten. Nicht unbemerkt blieb außerdem der Schriftzug "Olivia" auf seinem Oberschenkel. Handelt es sich dabei um eine Hommage an seine Ex-Freundin, Schauspielerin Olivia Wilde (40)? Das vermuteten jedenfalls seine Fans.

Mit Ed teilt sich der Musiker ein Partner-Tattoo, das Bild der Cartoonfigur Pingu. "Es war ihr Lieblingscartoon in der Kindheit, also ließen sie ihn sich beide stechen", erklärt der Tätowierer. Während der Tattoo-Sitzung durfte der "Shivers"-Interpret wohl auch mal selber ran und tätowierte Harry ein kleines Schloss auf sein Handgelenk– dies sei aber eines, das er bereue. Dass er einige Motive irgendwann nicht mehr mögen könnte, darauf hätte Kevin Harry hingewiesen. Er hätte ihm sogar tolle Designs geschickt, der 30-Jährige hätte sich aber auf seine eigenen Ideen versteift. "Ich glaube nicht, dass ich in meiner Karriere jemals wirklich Einfluss darauf hatte, welches Tattoo ein Popstar bekommen sollte", gab Kevin weiter preis.

Getty Images Harry Styles, Sänger

Getty Images Harry Styles bei den Grammys 2023

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

