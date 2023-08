Stecken diese Bedeutungen etwa hinter Harry Styles' Tattoos?

Harry Styles (29) kann es nicht lassen. Der Sänger gehört zu den aktuell erfolgreichsten Musikern der Welt. Doch begeistert der Hottie seine Fans nicht nur mit seinen Songs, sondern versetzt diese auch mit seinem Äußeren in absolute Ekstase. Dabei scheinen es vor allem seine Tattoos so einigen angetan haben. Von diesen hat der Brite zur Genüge: Doch was steckt eigentlich hinter Harrys Körperkunst?

Mit seinen zahlreichen Tattoos gleicht der 29-Jährige inzwischen einer wandelnden Leinwand. Wie Page Six berichtet, haben diese auch ganz unterschiedliche Bedeutungen: Diese reichen von Sport bis hin zu Familie, Reisen und seinen Anfängen bei der Castingshow X Factor. Dennoch fällt ein Motiv besonders auf – seit neuestem ziert den Oberschenkel des "Watermelon Sugar"-Interpreten der Schriftzug "Olivia". Etwa eine Hommage an seine Verflossene Olivia Wilde (39)? Wohl eher nicht, denn während seiner Zeit bei One Direction hatte Harry einen Song mit dem Titel "Olivia" geschrieben. Es ist daher naheliegend, dass seine Tätowierung wohl an diesen erinnern soll.

Das Oberschenkel-Tattoo bleibt nicht die einzige Auffälligkeit auf dem Körper des Musikers. Demnach vermuten Fans, ein weiteres seiner Tattoos könnt an eine frühere Liebelei erinnern. Während die einen spekulieren, der Adler auf Harrys Unterarm könne seine Solo-Karriere symbolisieren, sind andere überzeugt: Es ist eine Hommage an Ex Kendall Jenner (27)! Mit dem Realitystar hatte er einst ein Eagles-Konzert besucht.

Anzeige

Getty Images Harry Styles, Sänger

Anzeige

Instagram / harrystyles Harry Styles, Sänger

Anzeige

Getty Images Harry Styles, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de