Mit diesem "Let's Dance"-Promi hätte Renata gerne getanzt!

Was wäre, wenn Renata Lusin (36) in der aktuellen Let's Dance-Staffel dabei wäre? Aufgrund ihrer Schwangerschaft legt die Profitänzerin auch in diesem Jahr wieder eine Pause vom Tanzparkett ein. Dennoch lässt es sich die Sportlerin nicht nehmen, die Sendung trotzdem weiterzuverfolgen – nicht nur, weil ihr Mann Valentin Lusin (37) wieder um den Pott tanzt. Gegenüber Promiflash plaudert Renata nun aus, mit wem sie denn in dieser Staffel gerne getanzt hätte! "Mit Gabriel Kelly (22) oder Stefano Zarrella (33)", äußert sich die werdende Mama im Interview.

Vor allem die Männer findet Renata in diesem Jahr besonders stark. Ihr Liebling? Tony Bauer (28) zusammen mit Anastasia Stan! "Dem Paar möchte ich ewig weiter zuschauen", schwärmt sie. Die 36-Jährige lobt zudem, dass es in dieser Staffel keine "richtigen Ausreißer" gebe. "So viele Paare auf einem guten und ähnlichen Level", erklärt sie. Doch offenbar verfolgt Renata die Sendungen auch ein wenig wehmütig, denn es gebe einige Dinge, die sie vermisse: "Das Parkett, das Publikum, das Miteinander. Einfach 'Let’s Dance' im Ganzen vermisse ich sehr."

Derzeit konzentriert sich Renata aber wohl eher auf ihren ungeborenen Nachwuchs. Dabei gibt sie ihren Fans immer wieder zuckersüße Updates. Zuletzt deutete sie sogar bereits den Namen der Kleinen an! "Wenn man recherchiert: Man übersetzt es als 'großer Stern'", erklärte die gebürtige Russin im Interview mit RTL. Damit wären Namen wie Stella, Astrid, Nova, Esther oder Danica im Rennen.

Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin im Februar 2024

Getty Images Mathias Mester und Renata Lusin im "Let's Dance"-Finale

