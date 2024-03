Travis Kelce gewinnt auf "The Eras"-Tour Swifties für sich!

Vergangene Woche spielte Taylor Swift (34) einige Konzerte anlässlich der "Eras"-Tour in Singapur. Auch ihr Liebster Travis Kelce (34) unterstützte sie dabei wieder tatkräftig und stattete ihren Shows einen Besuch ab. Auf X tauchte jetzt ein Video auf,in dem Travis mit einem Swiftie zu sehen ist – der Spieler der Kansas City Chiefs und der Fan tauschten Freundschaftsarmbänder aus! Der Super Bowl-Champion übergab dem Mädchen ein Armband, auf dem "Travis" stand, bevor er weiterging. Aber nicht nur wegen dieser niedlichen Geste fiel der Football-Star in Singapur auf!

Travis erschien zu den Auftritten der mehrfachen Grammy-Gewinnerin in Singapur ganz in Weiß mit einer Sonnenbrille auf der Nase und erregte damit die Aufmerksamkeit der Swifties. Auch seine Liebste würdigte mit einer kleinen Geste seine Präsenz! Sie änderte kurzerhand eine Textzeile ihres Songs "Karma" in "Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me". Er riss daraufhin begeistert seine Arme in die Luft und sprang in seiner VIP-Loge auf und ab, wie. Nach Taylors Show lief die Sängerin sofort Backstage, um ihrem Travis einen dicken Schmatzer zu geben, wie Page Six berichtete.

Auch die 34-Jährige unterstützt den NFL-Star, wo sie nur kann. Während des Super Bowls im Februar reiste sie quer durch die Welt, um Travis und die Kansas City Chiefs im Finale tatkräftig anzufeuern. Der American-Football-Spieler erzählt in seinem Podcast "New Heights", dass die "Love Story"-Interpretin jetzt erst einmal eine mehrmonatige Pause einlegt, bevor sie dann weiter in Europa auf Tour geht. Diese Zeit können die Turteltauben in vollen Zügen genießen, wie ein Insider gegenüber ET verrät: "Sie geben ein tolles Paar ab und sehen beide eine echte Zukunft miteinander. Sie haben über die nächsten Schritte gesprochen und haben dieselben Ziele."

