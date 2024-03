Trotz Welttournee: Travis und Taylor Swifts Liebe blüht auf

Travis Kelce (34) hat sich erneut auf eine weite Reise begeben, um dieses Mal Taylor Swift (34) in Singapur zu besuchen. Die "Anti-Hero"-Interpretin hat den Tight End der Kansas City Chiefs und seine Freunde zu einem ihrer Konzerte eingeladen. Trotz der anstrengenden Auftritte und der Reisen scheint die Beziehung der beiden aber dennoch überaus gut zu funktionieren. Ein Insider verrät jetzt gegenüber ET, dass Travis sein Leben in der footballfreien Saison in vollen Zügen genießt und dabei versucht, Taylor so gut wie möglich zu unterstützen. "Sie geben ein tolles Paar ab und sehen beide eine echte Zukunft miteinander. Sie haben über die nächsten Schritte gesprochen und haben dieselben Ziele", plaudert die Quelle aus.

Das ist nicht das erste Mal, dass Travis bei einem Tour-Stopp von Taylor mit dabei ist. Vor wenigen Wochen wurden die beiden gemeinsam in Sydney gesichtet, wo sie ein romantisches Date im Zoo genossen und Travis eines von Taylors Konzerten besuchte. Anschließend zeigten sie sich öffentlich sehr verliebt. All das konnte der NFL-Star trotz seines vollen Terminkalenders einrichten. Denn neben der Feier zum Super Bowl-Sieg der Chiefs in Las Vegas und Golfen in Los Angeles unterstützte der 34-Jährige zuletzt auch seinen älteren Bruder Jason Kelce (36) bei dessen emotionaler Rücktrittserklärung von der NFL in Philadelphia.

Dass Travis neben Taylor seinen großen Bruder als größte Stütze und Bezugsperson hat, machen die beiden immer wieder in ihrem gemeinsamen Podcast "New Heights" deutlich. Zuletzt sprachen sie unter anderem auch ganz offen über die Sydney-Reise des Chiefs-Stars. Vor allem die aktuelle Aufmerksamkeit, die auf dem Paar liegt, machte die beiden sprachlos. "Hey, du bist wie die Beatles", scherzte Bruder Jason in einer aktuellen Episode. Auch Travis ist das nicht entgangen – doch ihm ist bewusst, dass ihm wegen der Sängerin an seiner Seite diese krasse Aufmerksamkeit zuteilwird. "Da waren Hubschrauber. Sie haben uns mit dem Hubschrauber eingekesselt. Na ja, nicht uns. Das ist alles nur, weil Taylor das Größte und Beste überhaupt ist", schwärmte er stolz von seiner Freundin.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Getty Images Jason und Travis Kelce im Februar 2023

