Travis Kelce und Patrick Mahomes eröffnen ein Restaurant!

Travis Kelce (34) und Patrick Mahomes (28) machen gemeinsame Sache! Wie die beiden NFL-Stars gegenüber E! News erklären, werden sie ein Restaurant in Kansas City eröffnen. Bei dem Lokal soll es sich um ein modernes amerikanisches Steakhaus handeln. Der Laden wird den Namen 1587 Prime tragen. Die Benennung setzt sich aus Trikotnummern der "Kansas City Chiefs"-Spieler zusammen – Travis hat die 87 und Patrick die 15. Das Lokal wird in Zusammenarbeit mit der Restaurantkette Noble 33 entstehen. "Travis und ich sind häufige Besucher von Noble-33-Restaurants in anderen Städten, sodass es nur Sinn machte, etwas Besonderes in unsere eigene Gemeinde nach Kansas City zu bringen", erklärt Patrick. Die Eröffnung soll im Jahr 2025 sein.

In einer Pressemitteilung geben die beiden Sportler weitere Details zu ihrem neuen Herzensprojekt bekannt. Das Restaurant soll die größte Weinsammlung des Bundesstaates bieten. Außerdem werden mehrere private Speisesäle, eine "Weltklasse-Küche" und eine "atemberaubende Fleischauswahl" vorhanden sein. "Wir freuen uns, gemeinsam mit Noble 33 ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis zu schaffen – und welcher Ort wäre dafür besser geeignet als unsere Heimatstadt Kansas City", freut sich Travis im E! News-Interview.

Travis und Patrick verbindet eine enge Freundschaft miteinander. Bereits seit einigen Jahren spielen die beiden bei den Kansas City Chiefs Football. Im Februar gewannen sie mit ihrem Team den Super Bowl in Las Vegas. In einem spannenden Spiel setzte sich das Team mit 25 zu 22 gegen die San Francisco 49ers durch. Von der Tribüne aus wurden die Footballer von Travis' Freundin Taylor Swift (34) angefeuert. Nach dem Match fiel sie ihrem Liebsten glücklich in die Arme.

Anzeige

Getty Images Patrick Mahomes und Travis Kelce, 2024

Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de