Victoria Beckham zeigt Ehemann David als sexy Handwerker!

Bei ihm bekommt sie immer noch weiche Knie. Auf Instagram teilt Victoria Beckham (49) ein Video, in dem sich ihr Ehemann David Beckham (48) als sexy Handwerker versucht. Oberkörperfrei wechselt der ehemalige Fußballer eine Glühbirne in ihrem gemeinsamen Haus in England, während seine Frau ihn dabei filmt und anfeuert. "Der Elektriker ist zurück! Gern geschehen", schreibt das ehemalige Spice Girl unter ihren Beitrag. Dazu markiert sie David mit einem lachenden Emoji.

Während der ehemalige Fußballer die Leiter hochklettert, ruft ihm Victoria "Sieht gut aus" zu. Als dieser dann mit den Worten "Wir haben Licht" die neue Glühbirne einsetzt, lobt ihn seine Liebste in den höchsten Tönen. "Oh mein Gott, du bist so clever", ruft die Designerin David zu. "Du hast das Licht repariert! Du bist so sarkastisch", antwortet der Brite ihr lachend zurück. Die Fans sind von dem Video ganz begeistert. "Ich liebe euch zwei. Dieses Video ist einfach zu lustig", schreibt ein Follower. "Danke für das Video, Victoria. Du weißt gar nicht, wie glücklich du deine Fans mit dem Video machst", kommentiert ein weiterer User.

Es ist nicht das Mal, dass Victoria im Netz offen für ihren Mann schwärmt. An Halloween teilte sie via Instagram zwei Fotos von Davids Kostüm. Vor allem sein Make-Up schien es der Unternehmerin richtig angetan zu haben. "Geil auf Halloween. Küsse", betitelte sie die Aufnahmen. Die Fans pflichteten ihr bei. "Das wäre ich auch, wenn mein Mann David Beckham wäre", schrieb ein Follower. "Wow, wie sexy sieht er bitte aus", kommentierte ein anderer Fan.

Instagram / victoriabeckham David Beckham, 2024

Getty Images Victoria und David Beckham bei der Premiere ihrer Netflix-Doku

