Zara und Mike Tindall turteln verliebt in der Öffentlichkeit

Zara Tindall (42) und Mike Tindall (45) sind verliebt wie eh und je. Am Freitag zeigte sich das Ehepaar beim Pferderenn-Festival in Cheltenham. Statt für den Pferdesport schienen die beiden jedoch nur Augen für sich zu haben. Verliebt turtelten die Tochter von Prinzessin Anne (73) und ihr Mann am Rande der Rennstrecke. Dabei zeigten sich die beiden in perfekt aufeinander abgestimmten Outfits. Zara trug einen dunkelgrünen Mantel. Dazu hatte sie einen farblich passenden Fascinator im Haar. Mike hingegen strahlte in einem brauen Anzug mit dezentem Karomuster.

Dass sich Zara das Pferderennen nicht entgehen lassen wollte, ist keine Überraschung. Seit dem Jahr 2020 ist sie Vorstandsmitglied der Rennbahn in Cheltenham. Genau wie ihre Mutter Anne gilt die 42-Jährige schon seit ihrer Kindheit als eine absolute Pferdenärrin. Über die Jahre nahm die Blondine sogar selbst schon an dem ein oder anderen Turnier teil – und konnte dabei große Erfolge erzielen. Im Jahr 2005 wurde Zara Europameisterin und ein Jahr später sogar Weltmeisterin. Außerdem ließ sich die Britin an der University of Exeter zur Physiotherapeutin für Pferde ausbilden. Ihren Mike scheint sie mit der Leidenschaft für den Sport angesteckt zu haben. Er wurde in den vergangenen Jahren schon einige Male bei diversen Reitturnieren gesichtet.

Zara und Mike gehen bereits seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. 2003 lernten sich die beiden im Rahmen der Rugby-Weltmeisterschaft in Sydney in Australien kennen. Im Juli 2011 wagten die Britin und ihr Liebster schließlich den nächsten Schritt und heirateten. Die drei gemeinsamen Kinder Mia, Lena und Lucas krönten ihr Liebesglück.

ActionPress Zara und Mike Tindall beim Cheltenham Festival Gold Cup Day 2024

Instagram / mike_tindall12 Mike und Zara Tindall, November 2022

