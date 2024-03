Zwei Wochen nach Geburt: Ashley Benson zeigt After-Baby-Body

Ashley Benson (34) zeigt, was sie hat! Die Schauspielerin ist vor rund zwei Wochen zum ersten Mal Mama geworden. Nun gönnt sie sich gemeinsam mit ihrem Mann Brandon Davis (44) eine kleine Baby-Auszeit: Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, machen sich die Turteltauben gerade auf den Weg in ein Restaurant. Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, dass Ashley für das Date mit einem schwarzen bauchfreien T-Shirt und einer weiten Jeans einen lässigen Look gewählt hat – dabei ist der flache Bauch des Serienstars nicht zu übersehen. Auch Brandon entschied sich für ein lockeres Outfit, bestehend aus einem schwarzen T-Shirt und einer dunklen Jeans.

Ende Februar verkündete Ashley die Geburt ihres ersten Nachwuchses. Auf Instagram postete sie ein Foto von der kleinen Hand ihres Wonneproppens und fügte ein Herzemoji hinzu. Weitere Details behielt sie erst einmal für sich – auch der Name ihres Babys ist bisher noch nicht bekannt. Dass sich Ashley bisher noch nicht großartig zu ihrem neuesten Familienmitglied gemeldet hat, ist allerdings keine sonderlich große Überraschung – während der gesamten Schwangerschaft hatte sich die werdende Mama sehr bedeckt behalten.

Erste Gerüchte über eine Schwangerschaft des "Christmas Cupid"-Stars waren bereits im Oktober 2023 aufgekommen. "Ich bin mir nicht sicher, ob sie etwas öffentlich sagen wird, bis das Baby geboren ist, aber sie ist schwanger und freut sich auf dieses neue Kapitel in ihrem Leben", hatte damals ein Insider gegenüber InTouch ausgeplaudert. Ashley selbst machte die News nicht publik, dafür aber ihre enge Freundin Selena Gomez (31). In den sozialen Medien postete sie ein Foto, das die beiden Frauen am Strand zeigt. Dazu schrieb sie: "Mein Engel erwartet einen Engel. Herzlichen Glückwunsch, Ashley."

Anzeige

Instagram / ashleybenson Ashley Benson und Brandon Davis, 2023

Anzeige

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de