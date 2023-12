Joe Manganiello und Caitlin O'Connor geben ihr Paar-Debüt!

Damit ist es wohl offiziell! Im September waren der Magic Mike-Star Joe Manganiello (46) und die Schauspielerin Caitlin O'Connor (33) erstmals zusammen gesehen worden. Vor Kurzem verbrachten sie zusammen erholsame Tage in Italien. In den vergangenen Wochen verdichteten sich die Gerüchte um eine Romanze zwischen den beiden. Nun wollen sie sich wohl nicht länger verstecken: Joe und Caitlin geben ihr gemeinsames Debüt auf dem roten Teppich!

Am Wochenende fand in New York eine Spendengala statt. Auf der Gästeliste standen neben vielen weiteren Prominenten auch der US-Amerikaner und seine Begleitung Caitlin. Auf dem roten Teppich der Veranstaltung ließen sie sich dann zum ersten Mal zu zweit ablichten. Dabei scheuten die beiden keinen Körperkontakt, wie People berichtete. Auf den Fotos legte der Schauspieler zärtlich seine Hand um die Frau an seiner Seite.

Die Gerüchte um Joes neue Liebschaft waren bereits kurz nach der Trennung von seiner Ex-Frau Sofia Vergara (51) aufgekommen. Gegenüber People verriet ein Insider, dass Caitlin und er sich auf einer Party "zum ersten Mal im Whirlpool getroffen haben und die ganze Zeit geredet haben". Dabei soll es zwischen den beiden direkt gefunkt haben.

Getty Images Joe Manganiello, Schauspieler

MEGA / IPA Caitlin O'Connor, Schauspielerin und Moderatorin

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara, 2020

