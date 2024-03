Gina Beckmann will unbedingt zu "Kampf der Realitystars"

Gina Beckmann verrät auf dem Event zu ihrer Körperpflegelinie Stay Pink - Stay Different, bei welchen Sendungen sie gerne noch mitwirken wollen würde: "Also es gibt auf jeden Fall noch einige Formate, die ich mir vorstellen könnte", erzählt sie und fügt hinzu: "Mein Lieblingsformat ist Kampf der Realitystars." Sie würde dort vor allem gerne mitmachen, da sie es liebe, auch mal "durch den Kakao gezogen" zu werden. "Irgendwie passt das zu mir, deswegen hätte ich da auf jeden Fall mega Bock drauf", erzählt die 23-Jährige im Promiflash-Interview.

Insgesamt fallen ihr nicht viele Formate ein, die sie nicht machen würde: "Also, so was wie jetzt keine Ahnung 'Dating Naked' oder so was könnte ich mir jetzt nicht vorstellen", erklärt die Influencerin. Gina betont jedoch, dass sie niemanden dafür verurteilen würde, der an solchen Formaten teilnimmt und ergänzt: "Wenn man sich wohl in seinem Körper fühlt" und dadurch offen mit sich selbst und der Zurschaustellung seines Körpers sei, habe eine Teilnahme nichts Verwerfliches an sich. Für sich selbst vorstellen könne sie es sich dennoch nicht.

In der Vergangenheit hat Gina Beckmann bereits an Formaten wie Ex on the Beach oder #CoupleChallenge teilgenommen. Für die Würzburgerin stehen bereits weitere Projekte an: Gina und ihre Ex-Freundin Emily sind ein Bestandteil der neuen Staffel Prominent getrennt. Gemeinsam müssen sie sich neben weiteren Ex-Paaren wie Luisa Früh und Max Bornmann oder Sarah Liebich und Nico Legat (25) beweisen und um das Preisgeld in Höhe von 40.000 Euro spielen.

Instagram / basic_gina Gina Beckmann im Mai 2023

Instagram / basic_gina Gina Beckmann im Oktober 2022

