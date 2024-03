Heftige OP: Paulina Ljubas ließ Hüfte mit Eigenfett formen

Paulina Ljubas (27) hat sich unter das Messer gelegt. Auf Instagram meldet sie sich mit einem Update zu ihrer Gesundheit bei ihren Fans zurück. In dem Clip liegt die Reality-Bekanntheit im Krankenbett und berichtet von ihrem Eingriff – sie hat sich ihre Hüften mit Eigenfett neuformen lassen. Aktuell habe sie mit starken Schmerzen zu kämpfen: "Heute geht es mir wirklich scheiße." Von dem bisherigen Ergebnis ist die einstige Ex on the Beach-Kandidatin jedoch hellauf begeistert. "Es sieht nicht künstlich aus, sondern ist einfach eine richtig schöne Sanduhrfigur. Quasi mein Körper, nur ein bisschen getunt", schwärmt Paulina.

Doch auch wenn sie die OP und somit die größte Gefahr überstanden hat, ist die Freundin von Tommy Pedroni aus dem Gröbsten noch nicht raus. Nach einem solchen Eingriff könne man nicht einfach nach Hause geschickt werden, erklärt Paulina. Zwei Tage bleibe sie noch im Krankenhaus, danach gehe es für weitere drei Tage in eine Villa mit Pflegepersonal, welches rund um die Uhr für sie da sei. Erst danach traue sie sich zu, für die weitere Dauer der Genesung für sich selbst zu sorgen. "Ich bin so froh, dass hier die ganze Zeit Ärzte sind", stellt sie klar. Mit einem so gefährlichen Eingriff sei eben nicht zu spaßen.

Bis es für Paulina nach ihrer Operation in das nächste TV-Format geht, können ihre Fans ihr aktuell bei der Gameshow The 50 zugucken. Gemeinsam mit 49 anderen deutschen Stars und Sternchen kämpft sie dort um ein Preisgeld, welches ihren Followern zugutekommt. Mit von der Partie ist auch ihr Ex Yasin Mohamed (32). Doch das Drama zwischen den beiden Streithähnen scheint endgültig ausgestanden – ihr Verflossener züngelt stattdessen fröhlich mit Jenny Elvers (51) herum.

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas nach ihrer Operation

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de