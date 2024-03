Rod Stewart würde Herzogin Meghan nicht als Ehefrau wollen!

Die Royals beschäftigen Rod Stewart (79) schon sein Leben lang. In London geboren und aufgewachsen, lernte der Sänger das britische Königshaus zu schätzen. Er könnte sich sogar vorstellen, mal einen Tag lang wie einer von ihnen zu leben, verrät er im Interview mit Bild. „Ich hätte vermutlich nichts dagegen, mal für einen Tag lang Harry (39) zu sein", meint er. Doch eine Sache würde er ändern: "Ich würde dann allerdings eine neue Frau finden." Der jüngste Sohn von König Charles (75) sei mit Herzogin Meghan (42) an seiner Seite "in den Fängen einer amerikanischen Frau" – das sei dem "Forever Young"-Interpreten auch schon einige Male passiert, erwähnt er lachend.

Im Großen und Ganzen scheint er mit der familiären Zusammensetzung der britischen Krone aber zufrieden zu sein. "Ich liebe die königliche Familie", gibt das Gesangstalent zu. Dennoch könne er verstehen, dass sich die heutige Jugend frage, warum es die Monarchie überhaupt noch gibt. Charles mache aber alles richtig: "Aber unser König, Charles, macht einen guten Job. Er hat viele in der jungen Generation davon überzeugen können, dass das Königshaus nicht überflüssig ist." Rod sei darauf sehr stolz.

Ebenso wie die Royals feierte auch er vor wenigen Tagen den britischen Muttertag. Auf Instagram widmete er seiner Gattin Penny Lancaster (53) und seiner Mama Elsie Gilbart einen Beitrag und die Worte: "Alles Gute zum Muttertag für die zwei besten Mütter, die ich kenne..." Dazu veröffentlichte er ein Schwarz-Weiß-Bild, auf dem er und Penny nebeneinanderstehen und glücklich in die Kamera lächeln. Mit dem Model hat der Songschreiber zwei gemeinsame Söhne – der jüngere von beiden erblickte 2011 das Licht der Welt. Das zweite Foto ist eine schöne Erinnerung an früher. Auf diesem stößt der 79-Jährige mit seiner Mama an.

Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry, Ehepaar

Getty Images Rod Stewart und König Charles, Juli 2011

