20. Staffel: Kommt Ellen Pompeo zu Grey's Anatomy zurück?

Die Schauspielerin Ellen Pompeo (54) wurde bekannt durch ihre Hauptrolle in der Serie Grey's Anatomy. Seit der Pilotfolge im Jahr 2005 ist sie Teil der Hauptbesetzung. Nun begann am Donnerstag die erste Folge der 20. Staffel des ABC-Dramas. Laut ET hatte Ellen angekündigt, nicht mehr Teil der Stammbesetzung sein zu wollen. Ihr Charakter Meredith Grey zog schon in den vorherigen Folgen von Seattle, wo die Serie spielt, nach Boston um. Doch in den vergangenen Monaten hatten sich Fans gefragt, warum sie dann im Trailer der neuen Staffel erschienen sei. Auch in der neuesten Episode schien sie wieder Teil der Handlung zu sein.

Das hatte einen ganz einfachen Grund: Die Handlung des vergangenen Staffelfinales knüpfte nämlich an die neueste Episode an. Am Ende der Staffel befindet sich Meredith noch in Seattle, da sie eine Benefizveranstaltung besuchte, um weitere Sponsoren für ihre Alzheimer-Heilung zu finden. Zudem befindet sich ihr Freund noch in der Stadt, sodass sich die Chirurgin in einer chaotischen Situation im Grey Sloan Memorial Krankenhaus wiederfindet. Die neue Folge führt diese Geschichte fort und endet mit Meredith auf ihrem Weg zurück nach Boston.

Doch Ellen ist nicht die Einzige, die sich von ihrer Rolle verabschiedet. In fast zwanzig Jahren "Grey's Anatomy" haben, nach Entertainment Weekly, über 20 Darsteller die Serie verlassen. Unter anderem waren es die Schauspieler T.R. Knight (50), Katherine Heigl (45), Justin Chambers (53) und Sandra Oh (52) sowie der Serienschönling "McDreamy", Patrick Dempsey (58). Auch die Schauspielerin Jessica Capshaw (47), die die Kinderchirurgin Arizona Robbins verkörperte, entschied sich, nach der 14. Staffel zu gehen. Dieses Jahr feiert sie jedoch ein Comeback: Dr. Robbins soll in der 20. Staffel einen Gastauftritt haben.

Getty Images Ellen Pompeo (Mitte links) mit den restlichen "Grey's Anatomy"-Stars bei den People's Choice Awards

Getty Images Der "Grey's Anatomy"-Cast, 2006

Getty Images Jessica Capshaw, Schauspielerin

