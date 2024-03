Spannender Vorgeschmack im neuen "Grey's Anatomy"-Trailer!

Das verspricht Nervenkitzel! In diesem Jahr dürfen sich die Fans von Grey's Anatomy über ein Jubiläum freuen, denn die Serie umfasst bereits 20 Staffeln. Am 14. März soll die beliebte Krankenhausserie in den USA erstmals ausgestrahlt werden – deutsche Fans müssen noch ein wenig warten. Um das Warten aber zu verkürzen, gibt es jetzt erfreulicherweise einen Vorgeschmack: Es wurde ein brandneuer "Grey's Anatomy"-Trailer veröffentlicht!

Das ist in einem Clip des Senders ABC zu sehen. "Also, wer will Geschichte schreiben?", fragt Dr. Arizona Robbins, die von Jessica Capshaw (47) verkörpert wird, einige der Praktikanten – es steht nämlich eine bahnbrechende Operation an. Daraufhin folgt eine Reihe von spannungsgeladenen Szenen, in denen unter anderem Dr. Bailey, Dr. Monica Beltran, Dr. Amelia Shepherd und Co. einen Auftritt haben.

Es wird angedeutet, dass sich die 20. Staffel ebenfalls mit den komplizierten Beziehungen und Freundschaften der Praktikanten sowie Ärzte beschäftigt – und natürlich müssen ziemlich turbulente medizinische Rätsel gelöst werden. Dazu gehört beispielsweise ein Mann, der in einer Metallkonstruktion feststeckt und die Protagonisten vor eine neue Herausforderung stellt.

Getty Images "Grey's Anatomy"-Cast 2016

Instagram / jessicacapshaw Jessica Capshaw, "Grey's Anatomy"-Star

Getty Images Ellen Pompeo (Mitte links) mit den restlichen "Grey's Anatomy"-Stars bei den People's Choice Awards

