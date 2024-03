69. Geburtstag: Emma richtet süße Botschaft an Bruce Willis

Bruce Willis (69) feiert Geburtstag und seine Familie nutzt den Moment, um ihm liebevoll zu gratulieren. Der Hollywoodstar musste sich vor einiger Zeit aufgrund seiner Aphasie-Erkrankung aus der Öffentlichkeit und auch aus dem Filmbusiness zurückziehen. Doch für seine Lieben ist er immer noch der Mittelpunkt. "Genau wie ihr lieben wir ihn einfach. Was ihr vielleicht nicht wisst, aber ihr euch sicher denken könnt, ist, dass der sicherste Platz auf der ganzen Welt in seinen Armen ist. Er ist ein echter Gentleman – mit so viel Liebe zu geben und zu teilen. Das ist es, was ich sehe, seinen wahren Kern. Und ich kann euch sagen, es ist so rein und so gut. Happy Birthday, mein Liebling. Du bist das Geschenk, das immer weiter gibt", findet Bruce' Gattin Emma (45) gefühlvolle Worte bei Instagram.

Aber auch Tochter Rumer (35) richtet eine süße Botschaft an ihren Vater. Sie teilt ein Bild des einstigen Action-Helden, wie er mit ihrer kleinen Tochter Louetta schäkert. In einem Post schreibt sie dann zu einigen Familienschnappschüssen von heute und aus ihrer Kindheit: "Oh Daddio, von dir geliebt zu werden, ist wie ein Geschenk. Du bist der lustigste, zärtlichste, charmanteste, albernste, talentierteste und zauberhafteste Papa der Welt. Beim Ansehen dieser Fotos heute Morgen bin ich einfach erfüllt von tiefster Dankbarkeit."

Bruce' Krankheit sorgte in den vergangenen Monaten für viele Spekulationen. Wie es dem US-Amerikaner wirklich geht, ist nicht bekannt. Allerdings betonte seine Frau Emma Anfang März, dass seine Erkrankung keineswegs bedeute, dass sein Leben vorbei sei. Die Schlagzeilen hätten ein schlechtes Licht auf ihn geworfen, erklärte sie im Netz. "Hört auf den Leuten Angst zu machen, damit sie denken, dass es vorbei ist, sobald sie die Diagnose einer neurokognitiven Krankheit erhalten. [...] Es gibt Trauer und Traurigkeit. All das gibt es. Aber man beginnt ein neues Kapitel", stellte die Britin klar.

Instagram / rumerwillis Bruce Willis mit seiner Tochter Rumer

Instagram / rumerwillis Bruce Willis mit seiner Enkelin Louetta

