Cooler Robodog? Das ist die nächste "Masked Singer"-Maske

Schon ab dem 6. April dürfen das Publikum und das Rateteam wieder mit dem großen Grübeln beginnen. Denn dann flimmert The Masked Singer in seiner zehnten Staffel über die deutschen TV-Bildschirme. Nachdem in der vergangenen Staffel keine der Masken im Vorhinein enthüllt worden war, soll das zum Jubiläum nicht der Fall sein. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Show gibt diese nun erneut einen echten Vorgeschmack auf das, was die Zuschauer bald in puncto Kostümierung erwartet. “Auch für unseren Robodog heißt es jetzt: Stimme aufwärmen! Bald geht es auf die große ‘The Masked Singer’ Bühne!”, heißt es dort.

Der Beitrag in den sozialen Medien zeigt einen Vierbeiner, den die meisten so wohl nicht erwartet haben. Denn statt eines süßen Haustiers zeigt dieser einen Hund im coolen Roboter-Style. Ausgestattet mit einer schützenden Gesichtsmaske aus Metall und dazu passenden Ohren blickt die dritte Maske der Staffel freudestrahlend in die Kamera. Während die Kostümierung nur so von Coolness strotzt, scheinen sich auch die Fans der beliebten Rateshow bereits mit "Robodog" angefreundet zu haben. "Meiner Meinung nach die mit Abstand bisher beste Maske", "Oh wie süß" oder auch "Sieht ultrageil aus" sind nur einige der begeisterten Kommentare unter dem Post.

Welcher singende Star sich dann letztlich unter der Maske befinden wird, bleibt vorerst noch abzuwarten. Bisher konnten sich die wartenden Fans jedoch bereits über die Enthüllung von zwei anderen Kostümierungen freuen. Nachdem zunächst die "Couchpotato" der Öffentlichkeit präsentiert worden war, folgte dann erst kürzlich noch ein Charakter, der regelrecht zu süß ist, um wahr zu sein. "Da ist sie endlich: Unsere süße, unwiderstehliche und fluffige Zuckerwatte!", lautete ein Post auf dem Social-Media-Account der Show.

Getty Images Jenke von Wilmsdorff, Ruth Moschner und Álvaro Soler bei "The Masked Singer"

Seven.One/Nadine Rupp/Willi Weber Die "The Masked Singer"-Masken 2024

