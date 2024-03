Jamie Laing gesteht: Sexleben mit Sophie könnte besser sein!

Jamie Laing (35) und Sophie Habboo lernten sich während der Dreharbeiten zur Reality-TV-Show "Made in Chelsea" kennen und gehen seit 2019 gemeinsam durchs Leben. In ihrem Podcast "NewlyWeds" musste sich Jamie jetzt einem Fragenhagel seiner Liebsten stellen – während er an einen Lügendetektor angeschlossen war! Von seinen Antworten war die Beauty überhaupt nicht begeistert. "Glaubst du, unser Sexleben könnte besser sein?", fragte sie ihren Ehemann. "Ich glaube schon, ja", gab der Brite grinsend zu und schob ein "Entschuldigung" hinterher, als er Sophies sichtliche Fassungslosigkeit bemerkte. Aber auch seine weiteren Antworten gefielen seiner Frau nicht im Geringsten!

Die Influencerin stellte ihrem Mann die Frage, ob und welche sexuellen Fantasien er hätte. "Stellst du dir vor, ich wäre als Schulmädchen verkleidet?", fragte sie genauer. Als er die Frage verneinte, schlug der Lügendetektor zum Unmut seiner Frau an und entlarvte den "Made in Chelsea"-Star! "Was zum Teufel, du perverses Schwein!", schrie sie den Podcaster empört an. Werden die neuen Erkenntnisse jetzt zur Belastungsprobe für das junge Glück?

Nein! Denn Sophie und Jamie planen, schnellstmöglich Besitzer eines Eigenheims zu werden. "Wir sind verzweifelt auf der Suche nach einem Haus", erzählte sie gegenüber MailOnline. Sie bedauert es, dass die beiden noch keinen festen Platz gefunden haben. Am liebsten würde sie gerne im Grünen leben, wo es ruhiger ist, abseits der bisherigen Partygegend. "Da, wo die Leute mit ihren Hunden friedlich spazieren gehen", berichtet sie weiter. Bevor das Ehepaar sich für eine gemeinsame Zukunft entschied, pflegten sie eine enge Freundschaft. Um diese freundschaftliche Beziehung nicht zu riskieren, zögerten die beiden, sich nach ihrer Teilnahme an "Made in Chelsea" intensiver kennenzulernen. Doch im Dezember 2021 stellte Jamie dann die Frage aller Fragen und hielt um die Hand seiner Liebsten an.

Instagram / habboosophie Jamie und Laing und Sophie Habboo im Februar 2021

Getty Images Jamie Laing und Sophie Habboo 2023 in London

