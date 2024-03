Jon Bon Jovi erholt sich immer noch von Stimmband-OP 2022

Jon Bon Jovis (62) Genesung ist immer noch nicht abgeschlossen. Der Sänger hatte vor über eineinhalb Jahren einen Eingriff an den Stimmbändern, mit dessen Folgen er heute noch zu kämpfen hat. "Ich erhole mich noch immer von einer schweren Operation", erzählt er im Interview mit dem Radiosender Mix 104.1 Boston. Eines seiner Stimmbänder sei so dick wie ein Daumen gewesen, ein anderes hingegen so schmal wie sein kleiner Finger. Um das Stimmband wieder aufzubauen, sei ihm ein hochmodernes Implantat eingesetzt worden.

Wegen seiner gesundheitlichen Einschränkungen kann Jon auch erst mal nicht auf Tour gehen – obwohl er mit seiner Band Bon Jovi im Juni ein neues Album veröffentlicht. "Ich kann dir einen Song schreiben, ich kann so gut performen wie jeder andere, aber ich muss meine Werkzeuge zurückbekommen", betont der "It's My Life"-Interpret. Er hoffe, dass er im nächsten Jahr wieder fit genug ist, um auf große Konzertreise zu gehen: "Es ist mein Bedürfnis, mein Wunsch, meine Sehnsucht, in der Lage zu sein, zweieinhalb Stunden pro Nacht zu spielen, vier Nächte pro Woche, monatelang. Und so arbeite ich auf dieses Ziel hin."

Auch auf der Hochzeit seines Sohnes Jake Bongiovi (21) wird er wohl keine Gesangseinlage geben. Seine Schwiegertochter in spe, Millie Bobby Brown (20), erzählte in der TV-Show "Today with Hoda and Jenna", dass sie den Rocker nicht anfragen möchte. "Ich habe das Gefühl, das wäre so, als würde ich aufgefordert werden, ein komplettes Theaterstück für alle aufzuführen", erklärte die Stranger Things-Darstellerin. Jon sollte sich ihrer Meinung nach lieber eine Pause gönnen.

Getty Images Jon Bon Jovi im Februar 2024 in Los Angeles

Getty Images Jake Bongiovi, Millie Bobby Brown, Dorothea Hurley und Jon Bon Jovi auf der "Damsel"-Premiere

