Knutscht dieser "Make Love, Fake Love"-Boy aus Verzweiflung?

In der aktuellen Staffel Make Love, Fake Love kämpfen die Kandidaten um die Aufmerksamkeit von Single-Lady Antonia Hemmer (23). Besonders der 28-jährige Marcel versucht bei der Influencerin zu punkten. Als die 23-Jährige ihm die Augenbrauen zupft, verrät sie dem Teamorganisator, dass er "nicht mehr so verdächtig" sei wie zu Beginn der Show. "Hast du Angst, dass wir uns küssen?", versucht Marcel eine Flirtoffensive. Antonia behauptet, sie habe ihm mehrmals signalisiert, dass sie ihn gut fände, sei jedoch nicht weiter auf ihn zugegangen, da er ihr teilweise "zu drüber" gewesen sei. Anschließend küsst Marcel die Influencerin. "Und das soll es dir zeigen", äußert er nach dem Kuss.

"Du kannst mir vertrauen, das weißt du", versucht er Antonia zu verstehen zu geben. "Bei keinem weiß ich hier, wem ich vertrauen kann", antwortet diese und fügt hinzu: "Jeder erzählt mir hier irgendwas vom Pferd". Marcel versucht, Antonias Zweifel auszumerzen und versichert ihr, dass er ein gutes Gefühl bei ihr habe. "Wenn wir es jetzt einfach mal normal langsam angehen, dann habe ich auch ein gutes Gefühl", erwidert die Single-Lady. Im Interview nach dem Kuss sagt der Kandidat, er habe das Gefühl gehabt, "langsam abliefern" zu müssen und ergänzt: "Dann dachte ich mir: Heute ist der Tag".

So richtig überzeugen konnte der 28-Jährige bisher nicht: "Es wirkt für mich leider einfach bei dir ein bisschen gestellt", machte Antonia bereits in vergangenen Folgen klar. "Vielleicht hast du auch einen Freund", mutmaßt sie und fügt hinzu: "Also wenn, der sah echt gut aus". Marcel scheint sich von der Annahme in die Ecke gedrängt zu fühlen und erwidert, er sei "ein freier Mann in freier Wildbahn".

RTL / ITV Studios Germany Antonia Hemmer, "Make Love, Fake Love"-Lady

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit

