König Charles lebt noch: Britische Botschaft teilt Statement

Russische Medien hatten König Charles III. (75) am Montag für tot erklärt – im Netz kursierte zudem eine angeblich offizielle Mitteilung des Buckingham Palace. Doch die britische Botschaft in der Ukraine bestätigt nun, dass es sich dabei um eine Falschmeldung handelte. "König Charles' III. Tod ist fake!", heißt es in einem Statement auf Instagram. Das Nachrichtenportal Sputnik hat die Meldung inzwischen korrigiert.

Ganz bedenkenlos ist Charles' Zustand aktuell aber nicht. Anfang Februar wurde bekannt, dass bei dem britischen Staatsoberhaupt Krebs diagnostiziert wurde. Er hat sich deswegen bereits in Behandlung begeben – einigen offiziellen Tätigkeiten geht er aber weiterhin nach. Vor wenigen Tagen nahm er zum Beispiel die Generalsekretärin des Commonwealth, Baroness Scotland of Asthal, und den britischen Premierminister Rishi Sunak (43) in Empfang. Prinz Edward (60), der jüngere Bruder des zweifachen Vaters, gab zuvor jedoch auch gegenüber Daily Mail bekannt, dass es keinen allzu großen Grund zur Sorge gebe: "Es geht ihm gut, wir drücken ihm die Daumen, dass alles gut geht."

Der Palast wäre allerdings auf den Ernstfall vorbereitet. Sollte Charles sterben, würde sein Sohn, Thronfolger Prinz William (41), eine Ansprache halten und sich dann um die Bürokratie kümmern. Vor der Beerdigung würde eine Zeit der Staatstrauer angeordnet werden – ähnlich wie es bereits nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) der Fall war. Seine Ehefrau Camilla (76) dürfte danach frei entscheiden, ob sie weiterhin royalen Aufgaben nachgehen möchte oder nicht. Ihr Titel würde sich von Queen Consort zu Queen Dowager, also zur Königswitwe, ändern.

Getty Images Rishi Sunak und König Charles im Februar 2024

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla im November 2023

