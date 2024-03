Wie mit Ex Joe: Urlaubt Taylor Swift mit Travis auf Bahamas?

Derzeit gönnt sich Taylor Swift (34) eine Pause von ihrer "The Eras"-Tour – und das selbstverständlich mit ihrem Freund Travis Kelce (34). Die Sängerin und der NFL-Star sind unzertrennlich: Ihre Liebe möchten sie nun wohl auf den Bahamas zelebrieren. Bilder, die DeuxMoi vorliegen, sollen die "Lover"-Interpretin und den Profisportler auf dem Inselstaat zeigen. Laut Medienberichten sind die Turteltauben derzeit auf der Insel Eleuthera – im Juni 2022 war sie dort auch mit ihrem Ex Joe Alwyn (33) gesichtet worden. Kurz vor ihrer Trennung hatten sie sich dort noch eine paradiesische Auszeit gegönnt.

Anscheinend macht es weder Taylor noch Travis etwas aus, dass dieser Ort zuvor auch schon von dem Ex-Paar besucht worden war. Die Frischverliebten sollen die Zweisamkeit in vollen Zügen genießen. Daraus machen sie auch kein Geheimnis mehr. Nach der gemeinsamen Auszeit in Singapur schwärmte der Footballspieler in seinem Podcast "New Heights": "Es war der Wahnsinn! Alles blühte zur gleichen Zeit, es war so verdammt einzigartig und so schön." Taylor hat auch ihren Teil zu diesem tollen Trip beigetragen.

Selbstverständlich besuchte er auch zwei Konzerte seiner Liebsten. "Ich habe zwei tolle Shows der 'Eras'-Tour gesehen. Das war erst mal der letzte Teil von Taylors Konzerten, bis sie in ein paar Monaten wieder weitermacht", schwärmte Travis weiter. Ganz offen leben die beiden ihre Liebe aus. Nachdem die Blondine erstmals bei einem seiner Footballspiele im September 2023 gesehen worden war, ist klar: Bei den beiden läuft was. Schnell bestätigten sie dies mit öffentlichen Date-Nights. Im Januar gab es dann auch die erste große Liebesbekundung vor aller Welt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Taylor auch mit Travis dort hingeflogen ist? Vollkommen okay! Das geht gar nicht. An Travis' Stelle wäre ich verletzt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de