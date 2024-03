Brustkrebsdiagnose: Olivia Munns Sohn schenkt ihr Kraft!

Olivia Munn (43) teilt in schweren Zeiten ein niedliches Video mit ihrem Sohn. Bei der Schauspielerin war vergangenes Jahr Brustkrebs diagnostiziert worden. Damit ging sie vor wenigen Tagen an die Öffentlichkeit. Auf Instagram zeigt sie aber nun, was ihr wohl am meisten Halt geben dürfte: ganz viel Zeit mit ihrem Söhnchen. In einem Clip läuft der kleine Mann voller Freude in die offenen Arme seiner Mutter. Die Magic Mike-Darstellerin strahlt bis über beide Ohren und lässt ihren Nachwuchs gar nicht mehr los. Auch der Kleine genießt die Zeit mit seiner Mama. "Das ist das Beste", lautet die simple, aber vielsagende, Caption.

Das Video rührt ihre Follower total! "Es spielt keine Rolle, wie berühmt jemand ist, eine Mutter bedeutet für ihre Kinder immer die Welt. Das Video hat meinen Tag wirklich versüßt", schwärmt eine Userin in den Kommentaren. "Das ist absolut liebenswert. Wenn das nicht herzerwärmend ist, dann weiß ich auch nicht. Du bist stärker, als du denkst", wünscht ihr eine andere Nutzerin viel Kraft in dieser schweren Zeit.

Vor rund einer Woche teilte die 43-Jährige ein langes Statement auf Social Media und offenbarte ihre Krankheit. "Ich hoffe, dass ich damit anderen helfen kann, Trost, Inspiration und Unterstützung auf ihrem eigenen Weg zu finden", schrieb Olivia und führte aus: "Ich habe Glück gehabt. Wir haben es rechtzeitig erkannt, sodass ich noch Optionen hatte." Die Veröffentlichung der Diagnose dürfte für viele überraschend gewesen sein. Über ein Jahr hielt sie die Erkrankung geheim. In der Zeit hatte sie bereits vier Eingriffe, darunter eine Mastektomie. Nicht nur ihr Sohn, sondern auch ihr Partner und Vater ihres Kindes John Mulaney (41) steht ihr bei. Seit 2021 ist bekannt, dass sie ein Paar sind.

Instagram / oliviamunn Olivia Munn und ihr Sohn im März 2024

Getty Images John Mulaney und Olivia Munn bei den Oscars 2024

