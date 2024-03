Cosimo flieht: Er muss um 10.000 Euro bei "The 50" spielen

Cosimo Citiolo (42) sorgt für Entertainment pur bei The 50. In der Gameshow spielen zahlreiche Realitystars um den Jackpot von 50.000 Euro für ihre Follower. Die Gewinnsumme können sie mit dem Bestehen schwieriger Herausforderungen erhöhen. Jetzt war Cosimo dran: Einer der Spielfüchse versuchte, ihn zum Spiel abzuholen. Als hätte er es gewusst, schmiedete die DSDS-Bekanntheit einen Plan. "Wenn ich mich verstecke, dann kann er mich nicht nehmen", erklärte er – aber Pustekuchen! Mitstreiter Serkan Yavuz (30) verpetzte ihn und schrie laut, wo sich der Verlobte von Nathalie Gaus verbarg. "Das ist nicht cool, ey", schimpfte Cosimo und versuchte noch zu fliehen. Doch der Fuchs schnappte ihn und so musste er sich tatsächlich der Herausforderung stellen.

Damit aber nicht genug. Denn auch während des Games gibt es für die Zuschauer viel zu lachen. Er musste verschiedenfarbige Becher in jeder Runde neu, wie auf einer Karte vorgegeben, stapeln. Sein Gegner war einer der Füchse. Bevor es aber losging, machte sich Cosimo über die Spielutensilien lustig. Er nutzte Becher und Klingel für eine Freestyle-Performance! "Gut, oder?", fragte er die Spielemacher. Vielleicht hätte er das Ganze etwas ernster nehmen sollen, denn im Stapeln war er schlussendlich ziemlich schlecht und verlor 10.000 Euro. "Was ist das Alter, der hat bestimmt einen Monat geübt", echauffierte er sich zunächst.

Als es aber zurück zu den anderen Teilnehmern ging, realisierte Cosimo, dass nicht seine Gage um 10.000 Euro gekürzt wird, sondern die Gewinnsumme der Follower. "Wer kriegt das Geld überhaupt, Instagram oder was? [...] Eigentlich juckt mich das gar nicht, weil es nicht mein Geld ist", lacht der B:Real-Star. Er halte nicht so viel von Followern, ihm gehe es mehr um seinen eigenen Kontostand. Anderen ist der Jackpot dafür umso wichtiger. Diogo Sangre (29) würde beispielsweise gerne etwas an seine Fans zurückgeben. Tatsächlich hat er noch die Chance, da er immer noch Teil von "The 50" ist.

Joyn / Richard Hübner Cosimo Citiolo bei "Reality Backpackers"

Instagram / diogosangre Diogo Sangre im Februar 2024

