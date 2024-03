Für Millionen! Travis Kelce überhäuft Taylor mit Geschenken

Verwöhnt Travis Kelce (34) seine Liebste mit Luxusgeschenken? Der Footballstar ist seit einigen Monaten mit Taylor Swift (34) zusammen. In dieser Zeit soll der Sportler alle Register gezogen und die Musikerin förmlich mit Präsenten überhäuft haben. Das berichtet nun die New York Post. Demnach soll der Tight End alleine für seine Geschenke zum Valentinstag knapp 18.400 Euro ausgegeben haben – er schenkte der Blondine offenbar Rosen, einen Schal, eine Handtasche und eine Mütze, alles von Designermarken. Hinzu sei eine Rose aus Gold und Diamanten gekommen, die über 2.700 Euro gekostet haben soll.

Und das ist nicht alles: Seit ihrem ersten Date soll Travis zudem ein kleines Vermögen für gemeinsame Reisen ausgegeben haben. Insgesamt verpulverte er seit er Taylor datet angeblich über sieben Millionen Euro. Dem US-Amerikaner scheint für seine Freundin nichts zu teuer zu sein – offenbar ist das seine Sprache der Liebe, wie die Beziehungsexpertin Dr. Christine Bacon gegenüber The Telegraph erklärt: "In der Verliebtheitsphase tun wir Dinge, die größere Gesten sind." Nach einer Weile müssten dann aber "sowohl der Schenkende als auch der Beschenkte verstehen, dass alles nur eine gewisse Lebensdauer hat und es sich auf ein normales Maß reduzieren wird", schildert die Expertin weiter.

Viele Fans sind sicher, dass Travis in Taylor seine absolute Traumfrau gefunden hat. Immerhin sind die Turteltauben inzwischen unzertrennlich und unterstützen einander, wo es nur geht. Und der Muskelmann kommt immer wieder nicht aus dem Schwärmen heraus, wenn er über seine Freundin spricht. "Taylor ist das Beste und Großartigste, was es gibt", säuselte er erst kürzlich in dem Podcast "New Heights with Jason and Travis Kelce".

Getty Images Travis Kelce, 2023

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

