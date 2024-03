Privater Einblick: Ab wann beginnt für Amira Pocher Untreue?

In den vergangenen Monaten warf Oliver Pocher (46) seiner Ex-Partnerin Amira (31) des Öfteren vor, ihm mit dem Motivationscoach Biyon Kattilathu (39) fremdgegangen zu sein. Die gebürtige Österreicherin bestreitet das bis heute – nun spricht sie im Podcast "Liebes Leben" mit ihrem Bruder Hima selbst übers Fremdgehen und gibt intime Einblicke. "Sagen wir mal, mein Partner würde heimlich mit irgendeiner Frau schreiben und das würde in diese Richtung [Betrügen] gehen. Dann tschüss, danke, auf Wiedersehen. Das finde ich illoyal und Treue hat was mit Loyalität zu tun", definiert die Influencerin ganz klar ihre Grenzen.

"Die Frau, die zum Beispiel mit meinem Partner schreiben würde, die würde sich ins Fäustchen lachen, weil sie denkt: 'Hey, guck mal, die Frau daheim weiß nicht, was der hier macht, und ich habe ihren Typen in der Hand.' Und er lässt das zu. Das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Das ist sehr verletzend", erklärt Amira, wieso sie bereits beim Austauschen anzüglicher Nachrichten eine rote Linie zieht.

Hinter der gelernten Make-up-Artistin liegen nervenaufreibende Monate: Die Trennung von Ex Olli eskalierte schnell zu einem öffentlichen Rosenkrieg. In der Sendung "Kölner Treff" sprach Amira kürzlich über diesen schweren Lebensabschnitt. "Es war eine sehr, sehr harte Zeit", gestand sie und fügte hinzu: "Wenn man nichts dazu sagt, wenn man gerne Dinge, die eigentlich privat gehören, privat halten würde, und Leute von einer Seite vielleicht sehr viel erfahren, [...] dann bilden die sich natürlich anhand dieser Erzählungen eine Meinung, ohne auch nur irgendwie in Erwägung zu ziehen, dass das vielleicht alles nicht so abgelaufen sein könnte."

Getty Images Amira Pocher, Moderatorin

ActionPress Amira und Oliver Pocher im September 2019

