Seltenes Pic: Hilary Swank enthüllt besondere Zwillingsnamen

Diese Babynamen sind unverwechselbar. Hilary Swank (49) wurde im April vergangenen Jahres zum ersten Mal Mutter. Zusammen mit ihrem Mann Philip Schneider durfte sie gleich zwei Babys auf der Welt begrüßen – Zwillinge! Allerdings beglückt die Schauspielerin ihre Fans nur selten mit niedlichen Babyfotos und auch die Namen der beiden sind bisher ihr Geheimnis. Zumindest bis jetzt: Hilary verrät die Namen ihrer Zwillinge mit einem süßen Schnappschuss.

Am Valentinstag postet Hilary auf Instagram ein Bild, auf dem ihr Mädchen und ihr Junge mit einigem Abstand am Strand sitzen und auf das Wasser hinausschauen. Mit Blättern sind ihre Namen in den Sand geschrieben: Aya und Ohm. "Ich habe eine arbeitsreiche Woche mit Talkshows hinter mir, in denen ich viel über meinen neuen Film und meine lustige Partnerschaft teile, aber ich dachte mir, welcher Tag wäre besser, um die Namen meiner kleinen Lieblinge mit euch zu teilen", schreibt die "Million Dollar Baby"-Darstellerin stolz dazu.

Durch die Geburt der Zwillinge drehte sich Hilarys Leben um 180 Grad. "Es hat Hilarys Sichtweise auf alles verändert [...]. Früher war sie so sehr auf ihre Karriere konzentriert, jetzt dreht sich alles um ihre Familie", offenbarte ein Insider gegenüber Us Weekly. Sowohl die 49-Jährige als auch ihr Mann sollen in ihrer Elternrolle richtig aufblühen.

Instagram / hilaryswank Hilary Swanks Zwillinge

Getty Images Hilary Swank, Schauspielerin

Getty Images Philip Schneider und Hilary Swank im Novemver 2018

