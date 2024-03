Urkundenfälschung: Nathalie Volk lässt Gerichtstermin sausen

Heute hätte sich Nathalie Volk (27) vor Gericht verantworten müssen. Doch laut RTL erschien die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin nicht zu dem verbindlichen Termin. Angeblich sei ihre Gesundheit der Grund. Doch ihr Umfeld meint etwas anderes: Nathalie soll die Klage nicht allzu ernst nehmen. Sie selbst meldete sich dazu noch nicht zu Wort. Derzeit lebt die Brünette in Australien und studiert dort Biomedizinische Wissenschaften. Sie hätte heute um 14 Uhr in Frankfurt am Main erscheinen sollen.

Doch was war vorgefallen? Wie Bild damals berichtete, soll Nathalie im Jahr 2022 mit einem gefälschten Impfpass auf die Malediven geflogen sein. "Ich kann bestätigen, dass die Bundespolizei am 30. Januar ein Ermittlungsverfahren wegen des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse gegen eine Deutsche einleitete, die bei ihrer Ankunft aus Malé einen mutmaßlich gefälschten Impfausweis vorlegte", hieß es von einem Bundespolizei-Sprecher.

Jetzt drohen ihr womöglich eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe. Diese würde sich nach ihrem Einkommen richten. Wie hoch dieses ist, ist nicht bekannt. Zwar veröffentlichte Nathalie im vergangenen Jahr ihr eigenes Buch. Jedoch wird sie von ihrem Freund Frank Otto (66) finanziell unterstützt. So ermöglichte er es ihr auch, 2018 in New York zu studieren.

Nathalie Volk im Oktober 2022

Nathalie Volk und Frank Otto im Januar 2023

