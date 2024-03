Urkundenfälschung: GNTM-Girl Nathalie Volk muss vor Gericht

Nathalie Volk (27) muss sich bald vor Gericht verantworten! Gegen die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin soll laut Bild-Informationen Anklage wegen Urkundenfälschung erhoben worden sein. Der Oberstaatsanwalt habe dies gegenüber der Zeitung bestätigt. 2022 soll die Influencerin angeblich mit einem gefälschten Impfpass auf die Malediven gereist sein. Zum damaligen Zeitpunkt war es Personen ohne Covid-19-Impfung nicht gestattet, auf die Inselgruppe zu reisen. Sollte die TV-Bekanntheit vom Amtsgericht in Frankfurt verurteilt werden, drohen ihr bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

Der Betrug sei damals erst beim Rückflug am 30. Januar 2022 aufgefallen. In Begleitung ihres damaligen Freundes Samuel Azarev sei sie am Frankfurter Flughafen kontrolliert und bei Begutachtung des Impfpasses festgenommen worden. Kurze Zeit später habe Nathalie den Flughafen wieder verlassen können. Laut einem Sprecher der Polizei sei daraufhin gegen das Model ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und Strafanzeige erstattet worden.

Für das Verfahren muss Nathalie eine lange Flugreise auf sich nehmen. Denn sie wohnt seit einigen Monaten in Australien. Laut ihrem On-off-Partner Frank Otto (66) studiert sie Down Under Medizin. Ihre Beziehung leide darunter aber nicht. "Es ist gut. Keine Krise", betonte der Unternehmer zuvor gegenüber dem Blatt. Er und seine Liebste würden oft telefonieren, um die große Distanz zu meistern.

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Influencerin

Anzeige

ActionPress Frank Otto und Nathalie Volk im Juni 2022

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de