Tödlicher Flug: Christian Olivers Frau wollte ihn begleiten

Der Tod von Christian Oliver (✝51) sorgt weiterhin für Trauer und Entsetzen. Anfang Januar kam der Schauspieler bei einem tragischen Unglück ums Leben. Gemeinsam mit seinen beiden Töchtern war er in einem Privatflugzeug in der Karibik unterwegs – der Flieger stürzte ab und die Insassen starben. Seine Freunde und Familie, allen voran Christians Frau und Mutter seiner Kinder Jessica Klepser, versuchen seitdem, mit dem Schicksal zu leben. Jetzt enthüllt Jessica ein erschreckendes Detail: Auch sie hätte an Bord des Flugzeugs sein sollen...

Wie RTL berichtet, hielt die Witwe des Alarm für Cobra 11-Stars in ihrer Wahlheimat Los Angeles eine Trauerfeier für ihre verstorbenen Liebsten ab. In einer emotionalen Rede enthüllt sie: "Ich sollte auf der Reise dabei sein." Sie habe jedoch damals beschlossen, zu Hause zu bleiben. Das sehe sie heute als Zeichen: "Ich glaube, dass es hier noch Sachen gibt, die ich zu erledigen habe. Ich habe ihnen versprochen, dass ich sie stolz machen werde. Irgendwann werden wir wieder vereint sein."

Christian und Jessica waren bereits seit drei Jahren kein Paar mehr, auch die Scheidung war bereits eingereicht. Dennoch habe zwischen den beiden keine dicke Luft geherrscht – im Gegenteil. "Wir waren immer noch ein Team. Er ist bei den Mädchen, er passt auf sie auf. Es hilft mir gerade so sehr, zu wissen, dass sie nicht alleine sind", erklärte Jessica zuletzt.

Anzeige

Getty Images Christian Oliver, Schauspieler

Anzeige

Instagram / jess_k_wunda Christian Olivers Trauerfeier im Januar 2024

Anzeige

Getty Images Christian Oliver und seine Familie, 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de