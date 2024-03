"Diamanten züchten": Will Travis Kelce sich bald verloben?

Geht dieses Paar bald den nächsten Schritt? In seinem Podcast "New Heights" heizte Travis Kelce (34) kürzlich Gerüchte um eine mögliche Verlobung und sogar bevorstehende Elternschaft mit seiner Freundin Taylor Swift (34) an! Während er mit seinem Bruder über den Basketballspieler Victor Wembanyama (20) sprach, kam er auch auf dieses Thema: Im Labor gezüchtete Diamanten. "Du kannst mir nicht erzählen, dass der Kerl nicht in einem verdammten Labor drüben in Frankreich gezüchtet wurde. [...] Von wegen im Labor gemachte Diamanten, er ist ein gezüchteter NBA-Spieler. Ich kann es kaum erwarten, meinen zu züchten", scherzte Travis. Obwohl er wahrscheinlich nur seine Bewunderung gegenüber Victor verdeutlichen wollte, interpretieren viele Fans seinen saloppen Spruch anders.

Travis' Kommentare führten zu einer lebhaften Reaktion in den sozialen Medien. Einige Fans vermuteten, dass dies ein Hinweis auf eine bevorstehende Verlobung oder gar Nachwuchsplanung sein könnte, während andere davor warnten, die Aussagen zu ernst zu nehmen. Denn er und sein Bruder Jason Kelce (36), der mit ihm den Podcast aufnimmt, sind für ihre scherzhaften Kommentare bekannt. Der 36-Jährige versuchte nach Travis' Aussage, die Diskussion schnell zu beenden, um keine Verschwörungstheorien zu schüren. Und tatsächlich äußerte sich Taylors Freund dann auch nicht mehr über seine Beziehung zu der Sängerin.

Sollte Travis sich dazu entschließen, Taylor einen Heiratsantrag zu machen, steht ihm bereits ein teures Angebot für einen Verlobungsring zur Verfügung. Der Schmuckdesigner Steven Singer aus Philadelphia hat dem Footballspieler einen individuell angefertigten Ring im Wert von einer Million Dollar angeboten. Dieser Schritt verdeutlicht das enorme öffentliche Interesse an der Beziehung von Travis und Taylor, die beide zu den gefeierten Namen in ihren jeweiligen Branchen gehören. Ein Insider verriet sogar, dass eine Verlobung für Juli geplant sei – genau zu ihrem ersten Jahrestag als Paar.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Spekulationen zwischen den Turteltauben scheint ihre Beziehung immer ernster zu werden. Diese Entwicklung dürfte die Fans nicht überraschen, wenn man bedenkt, wie öffentlich sie ihre Zuneigung zueinander in den vergangenen Monaten gezeigt haben. Vor etwa vier Monaten öffnete Taylor ihr Herz und gab Einblicke in die Entstehungsgeschichte ihrer Beziehung zu Travis. Sie enthüllte in einem exklusiven Time-Interview die Anfänge ihrer Romanze mit dem Profisportler: "Das fing alles damit an, dass Travis mich auf sehr liebenswerte Weise in seinem Podcast aufs Podest stellte, was ich verdammt cool fand."

Was einige Fans vielleicht nicht wissen: Als Taylor erstmals ein Spiel des Footballers besuchte, waren sie bereits ein Paar! Damit räumte sie mit dem Irrglauben auf, das sei ihr erstes Date gewesen. Seitdem unterstützen sie sich tatkräftig bei ihren Jobs. "Wenn man sagt, dass eine Beziehung öffentlich ist, bedeutet das, dass ich mir anschaue, was er macht und was er liebt, dass wir füreinander da sind. Dann ist uns auch egal, dass andere Leute da sind", betonte die Blondine im weiteren Interview. Beim Einzug in den Super Bowl kam es dann sogar zu einer öffentlichen Liebesbekundung: Travis gestand Taylor seine Liebe vor aller Augen!

