Drama um Prinzessin Kate: Eilt Prinz Harry nun zur Hilfe?

Die Schlagzeilen um die britischen Royals reißen einfach nicht ab. Könnte in dem ganzen Drama um Prinzessin Kate (42) nun Prinz Harry (39) den Retter in Not spielen? Immerhin soll der zweifache Vater eine baldige Rückkehr nach Großbritannien planen – und das wohl schon früher als gedacht. "Prinz Harry ist sehr daran interessiert zu kommen und der Familie seine Hilfe anzubieten", berichtet ein Insider gegenüber Mirror. Demnach würde die derzeitige Situation auch Harry Sorge bereiten – er will für seine Familie da sein.

"Die gesundheitlichen Probleme der Prinzessin und jetzt auch noch die Leck-Krise im Krankenhaus sind ein Grund zur Sorge für die ganze Familie – einschließlich Harry", erklärt die Quelle weiter. Der 39-Jährige wolle, dass seine Familie weiß, dass er trotz allem, was war, immer für sie da sein werde. "Sie standen sich früher alle sehr nahe, und Harry hat das Team, das sie einst waren, nicht vergessen. Harry hat seine Unterstützung angeboten und hofft, dass sie so oft wie möglich zusammenkommen können", äußert der Informant weiter.

Kaum war Gras über den Kates Photoshop-Eklat gewachsen, gab es direkt erneut Ärger um ihre Person. Mindestens drei Mitarbeiter der Klinik, in der die 42-Jährige operiert wurde, sollen versucht haben, ihre Krankenakten zu stehlen. Ob der Metropolitan Police Service sich in diesem Fall einschaltet, ist momentan noch ungewiss – aber nicht unwahrscheinlich. "Wenn es sich nicht um deinen Patienten handelt und du keine Zustimmung hast, darf es keinen Blick auf fremde Patientendaten geben", erklärte die britische Gesundheitsstaatssekretärin Maria Caulfield LBC-Radio.

Getty Images Prinz Harry im März 2022

Getty Images Prinzessin Kate im März 2022

