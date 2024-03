Krankenakten fast geleakt: Belastet das Prinzessin Kate?

Erst gestern wurde Heftiges über die London Clinic bekannt, in der Prinzessin Kate (42) wegen ihrer Bauchoperation behandelt wurde: Laut Mirror versuchte das Krankenhauspersonal die Akten der dreifachen Mutter zu sichten. Demnach hätten sie so versucht, Informationen über Kates Gesundheitszustand an die Medien weiterzugeben. Die Nachricht soll Kate und die Royals wie ein Schlag getroffen haben – doch besonders Pippa Middletons (40) Schwester wolle deswegen nicht den Kopf hängen lassen. "Sie ist viel stärker, als sie aussieht. Mit der Unterstützung ihres Mannes hat sie gelernt, das zu sein. Sie wird nicht zulassen, dass ihre angeschlagenen Emotionen die Oberhand über sie gewinnen", berichtet Royal-Expertin Ingrid Seward Majesty Magazine.

Wie die britische Journalistin weiter berichtet, soll sich die Klinik inzwischen bei Kate gemeldet haben. "Alles, was der Palastsprecher tun konnte, war, der London Clinic zu erlauben, sich zu entschuldigen, was sie auch getan hat", erklärt Ingrid dem Online-Magazin weiter. Dass es jedoch zu diesem Vorfall kam, soll den Blaublütern und ihren Angestellten erneut deutlich gemacht haben, dass die momentane Situation immer mehr aus dem Ruder läuft. "Die jüngste Enthüllung hat die öffentliche Meinung nicht verbessert", ist sich die Expertin dazu sicher.

Derweil geht es Kate wohl endlich wieder besser. So zeigte sie sich am Dienstag bei einem kleinen Einkaufsbummel mit ihrem Mann Prinz William (41). Das Video, welches TMZ veröffentlichte, entfachte auf Social Media aber erneut eine heftige Debatte. Denn eine Vielzahl der User sind davon überzeugt, dass es sich in dem Clip nicht um die 42-Jährige handelt – stattdessen vermuten sie ihr Body Double Heidi Agan. Diese dementiert die Gerüchte aber vehement.

Prinzessin Kate im Januar 2018

Prinzessin Kate im Juli 2023

