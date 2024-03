Krass: Diese GNTM-Kandidatin bekommt rosafarbene Haare!

Bei Germany's Next Topmodel bekommen die Kandidaten einen neuen Look verpasst. Jedoch nicht alle. Nur 13 Models bekommen ein Umstyling – darunter auch Mare Cirko. Die Beauty fällt mit ihrem außergewöhnlichen Style und ständig wechselnden Looks auf. Dazu kommt nun auch ein krasser Haarschnitt: Mare bekommt rosafarbene Haare! Darauf scheint sie sich auch total zu freuen: "Ich hatte schon pastellrosa Haare, auch schon knall pink. Ich hatte schon superviele Farben und ich bin mit allem fein."

Als sich Mare das erste Mal nach dem Umstyling mit ihrem neuen Look sieht, kann sie ihren Augen kaum trauen. "Ich liebe es", platzt es aus ihr heraus. Sie findet das Ergebnis "sehr, sehr gut". Auch die anderen Kandidatinnen freuen sich mit ihr. "Das erste, was mir ins Auge gestochen ist, ist Mare", schwärmt unter anderem Maximilian. Mit ihrer rosafarbenen Haarpracht ist sie definitiv ein echter Hingucker.

Dass nicht alle Models der diesjährigen Staffel ein Umstyling bekommen, kam im Netz gar nicht gut an. "Ich finde es so unfair, dass mittlerweile nicht mehr alle ein Umstyling bekommen", ärgerte sich ein Fan auf X. Ein anderer ergänzte: "Die guten alten Zeiten, als noch alle Models ein Umstyling bekommen haben. Sie fehlen mir."

ProSieben/Richard Hübner Mare Cirko, GNTM-Kandidaten

ProSieben/Richard Hübner Mare Cirko, GNTM-Kandidatin

