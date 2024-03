Fans enttäuscht: Nur 13 GNTM-Kandidaten bekommen Umstyling!

Bei Germany's Next Topmodel steht eine große Veränderung an! Seit wenigen Wochen läuft die 19. Staffel der beliebten Castingshow, bei der erstmals auch Männer mitmachen dürfen. Jedoch bleiben die Highlights dieselben: Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Umstyling. Doch nicht für alle! Nur 13 Kandidaten dürfen sich über einen neuen Look freuen. Das kommt bei den Fans gar nicht gut an. "Die guten alten Zeiten, als noch alle Models ein Umstyling bekommen haben. Sie fehlen mir", beschwert sich ein Nutzer auf X. "Ich finde es so unfair, dass mittlerweile nicht mehr alle ein Umstyling bekommen", ergänzt ein weiterer.

In den vergangenen Jahren hatte sich abgezeichnet, dass sich nicht jedes Model über einen neuen Look freut. Viele Girls weinten, da sie ihre lange Mähne nicht gegen eine kurze eintauschen wollten. In diesem Jahr liegen die Nerven aber auch bei denen blank, die kein Umstyling bekommen! Kandidatin Xenia ist so sehr davon enttäuscht, dass sich bei ihr nichts verändert, dass bei ihr die Tränen kullern.

Ein ehemaliges GNTM-Girl, das sehr stolz auf seine Verwandlung in der Castingshow ist, ist Lena Gercke (36). Sie bekam vor 18 Jahren einen kurzen blonden Bob geschnitten. Auf ihrem TikTok-Profil verrät sie rückblickend, dass sie davon total begeistert ist. "Oh mein Gott... Das war meine erste Frisur, würde ich sagen", schwärmt die 36-Jährige von ihrem Umstyling.

ProSieben/Richard Hübner Zwei GNTM-Kandidatinnen beim Casting 2024

Getty Images Lena Gercke im Januar 2007

