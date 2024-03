Krasses GNTM-Umstyling: Kandidat Julian kämpft mit Bleaching

Bei Germany's Next Topmodel steht das berühmt-berüchtigte Umstyling an. In diesem Jahr trifft es nicht alle Kandidaten, jedoch müssen die eineiigen Zwillinge Julian und Luka daran glauben. Sie sollen individueller werden und vor allem nicht mehr zum Verwechseln gleich aussehen. Dramatisch wird es vor allem bei Julian – seine Haare werden nämlich blondiert und das Bleaching setzt ihm offenbar richtig zu. Am Anfang ist er noch ruhig: "Mir gehts eigentlich ganz gut so, mir brennt nur die Kopfhaut ein bisschen." Aber das ändert sich schnell, als die Farbe richtig einwirkt. Dann scheint das sonst so toughe Nachwuchsmodel sogar mit den Tränen zu kämpfen. "Es fühlt sich gerade an, als würde mein Kopf abbrennen. [...] Das fuckt mich so ab", meint er im Interview.

Und was sagen die Fans zu Julians Tränen? Die scheinen wenig Mitleid zu haben. "Wie sich die Zwillinge [...] anstellen, wenn es an die Haare geht", findet ein User auf X Ein anderer ist noch unbarmherziger: "Heul leise, Zwilling!" Noch einer schließt sich an: "Die Twins beim Haarefärben...Mimimi." Richtig Mitleid mit Julian hat eigentlich nur sein Bruder. Luka macht sich regelrecht Sorgen um seinen Zwilling: "Ich sehe meinem Bruder ungern leiden. [...] Ich würde ihm gerade gerne helfen, aber ich kann nicht." Doch nachdem das Bleaching zuerst ausgewaschen wird, versucht Julian einen neuen Ansatz – er will das Umstyling unbedingt durchziehen.

Die Zwillinge sind nicht nur wegen ihrer Ähnlichkeit etwas besonders Auffälliges. In der vergangenen Folge sorgten sie eher mit ihrer Reaktion auf die Catwalk-Looks von Designerin Marina Hoermanseder für Aufsehen. Denn die schienen sie eher lustig zu finden – sehr zu Marinas Unmut. Im Promiflash-Interview erklärte die Modeschöpferin: "Im Nachhinein stehe ich zu der Situation, dass man vor einer Show backstage nicht lacht über Looks, die ein anderes Model anhat, ein Kollege oder auch man selbst – das ist nicht professionell." Auch mit dem Designer zu diskutieren, sei kein angebrachtes Verhalten.

ProSieben/Michael de Boer Julian Cidic, "Germany's Next Topmodel"-Kandidat

ProSieben / Richard Hübner Luka und Julian, "Germany's Next Topmodel"-Kandidaten

