Mitten im Kate-Drama: Königin Camilla verbreitet gute Laune!

Auch wenn im britischen Königshaus gerade allerhand los ist, darf dabei natürlich die Arbeit nicht auf der Strecke bleiben. Das gilt auch für Königin Camilla (76), die derzeit zusammen mit Prinz William (41) den an Krebs erkrankten König Charles III. (75) vertritt. In Douglas, Isle of Man traf die britische Königsgemahlin am Mittwoch für einige Termine ein. Trotz der Kälte nahm sie sich Zeit für die wartenden Fans. So nahm sie strahlend einige Blumengeschenke entgegen und hielt hier und da auch einen kleinen Plausch – in dem ganzen Drama rund um Prinzessin Kate (42) verspürt Camilla ein wenig gute Laune.

Ihren kleinen Trip unternimmt Camilla abermals ohne ihren Gatten Charles. Er hält derweil in London die Stellung und widmet sich zudem seiner Krebstherapie. Doch sie meistert ihre Reise auch ohne den britischen Regenten ganz souverän. So hielt sie im Namen des Monarchen eine Rede und überreichte ein Patentschreiben, mit der Douglas offiziell der Status einer Stadt verliehen wurde. Dem Wetter entsprechend erschien die 76-Jährige am ersten Tag ihres Soloausfluges in einem marineblauen Mantel. Zu dem eleganten Kleidungsstück kombinierte sie eine farblich passende Brosche. Der volle Fokus dürfte aber auf ihrem breiten Lächeln gelegen haben, mit dem sie wohl alles überstrahlte.

Dass Camilla derzeit ohne ihren Mann auskommen muss, soll ihr aber gar nicht mal so leicht fallen. "Nach dem Tod der Queen muss sie auf einmal in erster Reihe neben Charles stehen und der fällt auch noch aus – und aus dem Grund ist das, für sie sicherlich nicht einfach", erklärte der Royal-Experte Jürgen Worlitz (74) Promiflash vor wenigen Wochen dazu. Doch Camilla sei schon seit längerer Zeit bei den Fans anerkannt und meistere ihre Arbeit toll. "Sie freut sich mit Sicherheit über die positive Resonanz, die grade ihr entgegengebracht wird und ich denke mal, das ist etwas, was sie aufbaut", berichtete der Journalist weiter dazu.

Getty Images Königin Camilla im März 2024

Getty Images Königin Camilla in Cheltenham, März 2024

