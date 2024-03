Wollte Klinikpersonal Prinzessin Kates Krankenakten leaken?

Das Krankenhaus, das Prinzessin Kate (42) bis vor wenigen Wochen behandelte, meldet heute eine Verletzung der Sicherheitsvorschriften. Einige Mitarbeiter sollen die Privatsphäre der Royal verletzt und versucht haben, an ihre Krankenakten heranzukommen. Dabei sollen sie ertappt worden sein, weshalb nun Untersuchungen eingeleitet wurden. "Dies ist ein großer Sicherheitsverstoß und unglaublich schädlich für das Krankenhaus, da es einen makellosen Ruf für die Behandlung von Mitgliedern der königlichen Familie hat. Die Verantwortlichen des Krankenhauses haben sich sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls mit dem Kensington Palast in Verbindung gesetzt und ihm eine umfassende Untersuchung zugesichert", berichtet eine Quelle gegenüber The Mirror. Auch das Personal der Klinik soll von dem Versuch entsetzt sein. Aktuell ist nicht bekannt, ob die Metropolitan Police eingeschaltet wurde.

Kates OP liegt bereits einige Wochen zurück und mittlerweile soll die dreifache Mutter zu Hause wieder zu Kräften kommen. Der Öffentlichkeit zeigte sie sich noch nicht bei einem offiziellen Termin, aber vor ein paar Tagen wurde sie bei einem kurzen Stadtbummel mit ihrem Mann Prinz William (41) gesehen. Allerdings sind sich die Fans im Netz uneinig, ob es sich in dem Video tatsächlich um die echte Kate handelt. "Hört sofort auf damit! Diese Frau ist nicht Kate", schimpfte ein User auf X und ein anderer meinte: "Ich glaube nichts mehr, was die Royals mir in Bezug auf Kate zeigen. Zu viele Lockvögel und manipulierte Bilder."

Besorgniserregend sind diese Spekulationen und der anhaltende Medienrummel um Kate auch für ihren Mann. Die Moderatorin Susanna Reid (53) erklärte bei "Good Morning America", dass der britische Thronfolger aktuell wohl eine Art Déjà-vu durchlebt: Er wird sich wohl an die massive Medienaufmerksamkeit erinnern, die seine Mutter Prinzessin Diana (✝36) durchmachte. "Er sieht, dass sich Elemente davon wiederholen, was die Forderungen und den Aufschrei über seine Frau betrifft, und das verletzt ihn", meinte Susanna.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im Mai 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Oktober 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass der Palast ein Statement abgeben wird? Nein, das wird sicher hinter verschlossenen Türen geregelt! Ja, sie müssen sich dazu äußern! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de