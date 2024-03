Nach Doku: Drake Bell nimmt Josh Peck vor den Fans in Schutz

Drake Bell (37) machte in der Dokumentation "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" öffentlich, dass er während seiner Karriere bei Nickelodeon sexuell missbraucht worden sei. Diese schockierenden Nachrichten lösten große Bestürzung bei Fans des "Drake & Josh"-Stars aus. Allerdings wunderten sie sich, dass sein ehemaliger Kollege Josh Peck (37) ihn nicht öffentlich unterstützte. Nun äußert sich Drake zu den Vorwürfen. "Geht ein bisschen behutsam mit ihm um", bittet er seine Fans auf TikTok. Außerdem habe der "Oppenheimer"-Darsteller schon längst Kontakt mit ihm aufgenommen: "Er hat sich bei mir gemeldet, um mit mir zu reden und mir zu helfen, das zu verarbeiten. Es war wirklich sehr nett."

Laut Deadline soll es sich bei dem Beschuldigten um Brian Peck handeln, der damals als Sprachtrainer für Drake arbeitete. Josh und der verurteilte Sexualstraftäter haben zwar den gleichen Nachnamen, sind aber nicht verwandt. Trotzdem ist der Schauspieler in seinen Instagram-Kommentaren massivem Hass ausgesetzt. "Du solltest dich dafür schämen, dass du geschwiegen hast. Wenn du zu schwach bist, sag es einfach", schreibt ein Nutzer. Allerdings verteidigen manche Fans den heutigen Familienvater auch: "Warum tut ihr Josh das an?! Er war damals auch noch ein Kind. Und ihr könnt diesen Mann nicht zwingen, sich jetzt zu äußern, wenn er noch nicht bereit ist."

Dass die Zeit als Kinderstar bei Nickelodeon traumatisch sein kann, berichtete schon Jennette McCurdy (31). Sie hatte bei iCarly die Rolle der Sam Puckett gespielt. "Meine gesamte Kindheit und Jugend wurde sehr ausgebeutet", hatte die Schauspielerin und Autorin im Gespräch mit der New York Times enthüllt. "Es gab Fälle, in denen die Leute die besten Absichten hatten und vielleicht nicht wussten, was sie taten. Aber es gab auch Fälle, in denen sie es wussten – sie wussten genau, was sie taten", hatte sie den Verantwortlichen am Set vorgeworfen.

Getty Images Drake Bell, Schauspieler

Getty Images Jennette McCurdy im Oktober 2022

