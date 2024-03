Nach Finale: Manipulieren "Die Bachelors"-Katja und Larissa?

Am Mittwochabend ging die erste Die Bachelors-Staffel zu Ende, bei der gleich zwei Rosenkavaliere nach ihrer Traumfrau gesucht hatten. Dennis Gries entschied sich für Katja – die beiden sind auch heute noch ein Paar. Sebastian Klaus (36) sah in Larissa Katharina die richtige Frau an seiner Seite. Die Blondine ließ ihn jedoch nach dem Finale sitzen. Beide Siegerinnen scheinen nun ihr Fett wegzubekommen. Auf Instagram sind die Fans entsetzt: Sie werfen Katja und Larissa Manipulation vor!

Nachdem Leonie im Wiedersehen erneut darauf aufmerksam gemacht hatte, dass sie während der Dreharbeiten gemobbt wurde, streitet Katja im Gespräch mit Dennis und Sebastian im Podcast "Aftershow – der Reality TV Podcast" alles ab. Sie behauptet, dass niemand ausgegrenzt worden sei. Das sehen die Fans anders: "Ich bin enttäuscht von Katja, als sie meinte, Leonie wäre nicht ausgegrenzt worden. Leonie hat es doch gespürt, dass die Frauen ein Problem mit ihr hatten. Sie haben ständig über sie gelästert, über ihr Aussehen, über ihre Art, sie durfte gefühlt nichts – nicht mal atmen. Ihr Dasein hat gestört." Ein anderer empörter Nutzer schreibt: "Am Ende haben wir Zuschauer doch gesehen, wie hässlich über Leonie geredet wurde. Nur weil Katja meint, das gab es nicht, macht es die Szenen nicht ungeschehen." Katja äußert sich bislang noch nicht zu den Vorwürfen.

Auch Larissa gerät ins Visier der Fans. Während die Kommentare unter dem offiziellen Instagram-Profil der Sendung der 30-Jährigen überwiegend negativ sind, wird sie auf ihrem privaten Account fast ausschließlich mit Komplimenten überschüttet. Viele Fans vermuten, dass Larissa Kommentare löscht! "Komisch, dass hier nur freundliche und nette Kommentare auftauchen, wenn man sich die Posts von RTL anschaut. Da kann wohl jemand nicht so mit Kritik umgehen", stichelt eine Person.

RTL / Pervin Inan-Serttas Katharina, "Die Bachelors"-Kandidatin

Die Bachelors, RTL Larissa, "Die Bachelors"-Kandidatin 2024

