Davor hatte Prinzessin Diana in ihrer Kindheit große Angst

Charles Spencer (59) gewährt neue Einblicke in das Leben mit seiner Schwester Prinzessin Diana (✝36). Der Earl gab The Times ein Interview und offenbarte dabei die größte Angst Dianas in jungen Jahren. "Sie sagte, das Schlimmste war, wenn sie mich am anderen Ende des Flurs weinen hörte, weil sie Angst vor der Dunkelheit hatte und nicht zu mir kommen konnte", enthüllt der Royal. Diana war älter als ihr Bruder, dass sie dennoch nicht in die Beschützerrolle schlüpfen konnte, sei ihr schwergefallen.

Das Gespräch verdeutlicht die enge Beziehung der beiden Geschwister. "Diana hat sich um mich gekümmert, weil sie fast drei Jahre älter war als ich", beschreibt Charles. Das Duo habe ein gutes Verhältnis in seiner Kindheit gehabt und sei damals eng zusammengewachsen. Charles veröffentlichte erst kürzlich eine Aufnahme auf Instagram, die ihn mit Mutter Frances und Diana zeigt und einen kleinen Einblick in die Vergangenheit gibt.

Die Bindung hielt nicht nur in Kindheitstagen an – als Diana König Charles III. (75) heiratete, blieb ihr Bruder eine wichtige Stütze und er erdete sie im Laufe ihrer Amtszeit. "Das war manchmal schwierig, weil ich die Dinge sagte, die die anderen Leute nicht zu ihr sagten, und zwar auf eine liebevolle, konstruktive Art und Weise, und ich glaube, es war schwierig für sie, etwas anderes zu hören, als wie wunderschön das Leben doch war – aber ich dachte, das sei meine Pflicht", erklärt Charles. Die Gesellschaft rund um Lady Di habe sich sehr bei ihr eingeschleimt – ihrem Bruder war es jedoch wichtig, sein Verhalten nicht zu ändern und den gewohnten Umgang beizubehalten.

Anzeige Anzeige

Instagram / charles.earl.spencer Charles Spencer mit seiner Mutter und Prinzessin Diana

Anzeige Anzeige

John Roan Photography Ein altes Familienfoto von Prinzessin Diana (r.), ihrem Vater und ihrem Bruder Charles Spencer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Einblicke, die Charles Spencer aus seiner Kindheit gibt? Spannend, ich würde gerne mehr davon hören. Uninteressant, das liegt schon lange zurück. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de